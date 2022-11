Carro funerário bate de frente em carreta após ultrapassagem

Acidente aconteceu na tarde deste domingo (20) na BR-155 Foto:| Reprodução

O acidente aconteceu neste domingo entre Pau D’arco e Redenção. Motorista do carro funerário tentou ultrapassar veículo e acabou batendo em carreta

O motorista de um carro funerário saiu ferido devido a um acidente ocorrido na tarde deste último domingo (20), na Rodovia BR-155, no sul do Pará.

O acidente ocorreu no trecho próximo a cidade de Pau D’arco, distante a cerca de 25 quilômetros da cidade de Redenção.

O veículo pertencente a uma empresa funerária instalada na cidade de Redenção, bateu de frente com uma carreta que viajava no sentido Redenção à cidade de Rio Maria.

O motorista do carro funerário foi retirado do veiculo por motoristas e populares que passavam no local do acidente.

Gemendo e sentindo dores fortes, a vítima ficou por vários minutos deitado no asfalto da via aguardando a chegada da ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – Samu, que foi acionado por populares.

De acordo com testemunhas, o acidente ocorreu quando o motorista do carro funerário, tentou ultrapassar outro veículo e bateu de frente com a carreta que vinha no sentido contrário.

A vítima foi conduzida para o Hospital Público Regional de Redenção e passa bem.(DOL Carajás com informações de Dinho Santos).

Jornal Folha do Progresso em 21/11/2022/10:57:19

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...