Carro pega fogo e tem perda total em Santarém; bombeiros alertam para manutenção preventiva

O veículo rapidamente foi consumido pelas chamas — Foto: Reprodução

O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (28), na área central de Santarém, nas proximidades da Caixa Econômica.

Na manhã desta segunda-feira (28), um carro modelo utilitário foi consumido por um incêndio nas proximidades da Receita Federal, em Santarém, no oeste do Pará. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas, mas, ao chegar no local, o fogo já havia se alastrado por todo o veículo, causando perda total.

Vídeos gravados por pessoas que passam no momento do incidente, mostram o desespero do motorista do carro que transportava piracui (farinha de peixe). Ele conseguiu tirar a carga, mas não conseguiu apagar as chamas e evitar a perda total.

“Assistimos ao incidente ao vivo na televisão, antes mesmo de recebermos a ligação via rádio. De imediato, nossa equipe se preparou, equipando-se com os EPIs necessários para o deslocamento rápido até o local. Quando chegamos, as chamas já estavam muito altas, consumindo grande parte do veículo,” explicou o sargento Júlio César Galúcio de Andrade, do Corpo de Bombeiros.

Galúcio explicou também que a parte dianteira do carro, incluindo o motor e os bancos, foi completamente destruída. A parte traseira, constituída principalmente por ferragens, sofreu menos danos, mas o carro foi considerado perda total. (Assista ao vídeo abaixo)

“Veículos possuem estofamentos altamente inflamáveis, combustível que pode rapidamente iniciar um incêndio, e a bateria, que contém eletricidade, o que complicar ainda mais. A maioria dos incêndios em veículos é provocada por problemas elétricos, reforçando a importância de uma manutenção periódica”, explicou Galúcio.

O Corpo de Bombeiros de Santarém alerta para a necessidade de que os motoristas estejam sempre atentos à manutenção do sistema elétrico e de combustão dos veículos, medidas preventivas essenciais para evitar esse tipo de sinistro.

