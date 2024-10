Cadela Marrion ‘elege’ novo prefeito de Fortaleza após ‘mudar de lado’ na campanha

A cadela Marrion ficou popular na campanha de Sarto em 2020 e agora está na campanha de Evandro Leitão — Foto: Reprodução/Natinho Rodrigues/SVM

Marrion tornou-se popular ainda nas eleições de 2020, quando José Sarto (PDT) usou a cadela na campanha eleitoral. Quatro anos depois, a ex-esposa de Sarto passou a usar Marrion no apoio a Evandro Leitão (PT), que venceu a eleição, enquanto Sarto não conseguiu a reeleição.

A cadela Marrion, que foi “cabo eleitoral” e ajudou José Sarto (PDT) a se eleger prefeito de Fortaleza, está novamente com o candidato vencedor. O pet virou casaca nas eleições de 2024, passando a “apoiar” Evandro Leitão (PT), prefeito eleito da capital cearense. O antigo tutor acabou em 3º lugar nas eleições e não passou para o segundo turno.

A história envolve um divórcio entre tutores e a guarda do animal pela ex-primeira dama de Fortaleza; entenda a história.

Depois do fim do casamento de Sarto e Natália Herculano, em 2021, a cadela da raça Lulu da Pomerânia ficou com a tutora, que acabou declarando apoio a Evandro Leitão (PT) nas últimas semanas de campanha.

Marrion passou a aparecer em fotos e vídeos com Evandro. Adotou uma estrelinha vermelha na testa, símbolo tradicional do PT, e foi destaque na inauguração do espaço pet da campanha de Evandro, no dia 22 de setembro.

Na estratégia do candidato petista, os padrinhos políticos foram importantes para aproximar o eleitorado de uma figura até então desconhecida pelo grande público.

Evandro sempre enfatizou o apoio do presidente Lula, do governador Elmano e do ministro Camilo Santana. E Marrion também chegou como um reforço.

Quando os resultados do primeiro turno saíram, Sarto estava fora da disputa. Ficou em terceiro lugar, sendo o primeiro prefeito de Fortaleza a tentar a reeleição sem sucesso. Evandro Leitão venceu a disputa no segundo turno.

Na noite do 1º turno, Natália Herculano publicou um vídeo comemorando a chegada de Evandro ao segundo turno. “Eu só tenho uma coisa pra dizer a vocês: Marrion bota, Marrion tira”, declarou.

Como a cadelinha virou cabo eleitoral

Na campanha de 2020, Sarto era um candidato novato nas disputas pelo Executivo. Naquele cenário, havia ainda uma aliança local entre o PT e o PDT, que foi rompida em 2022. Ele contava com fortes padrinhos políticos dos dois lados, como Camilo Santana (então governador) e Roberto Cláudio (então prefeito de Fortaleza), ambos com gestões bem avaliadas pela população.

Afastado das ruas enquanto se recuperava da Covid-19, Sarto apareceu com a cadelinha no colo em um vídeo gravado em casa. Batizada em homenagem à atriz francesa Marion Cotillard, a cadelinha vivia na casa de Sarto e Natália Herculano com outros dois cães, Preta e Pepite, além da gata Malu.

Foi o suficiente para que os eleitores fizessem diversos memes nas redes sociais, o que acabou levando Marrion ao status de “cabo eleitoral”.

Como relatou a ex-primeira dama Natália nas redes sociais, a aparição dela no vídeo foi uma escolha de última hora. Ela contou que o vídeo tinha como pauta a causa animal.

“À época, ficou decidido que ele faria a live com a nossa cadela Pretinha, por ser vira-lata adotada e por isso provavelmente ter um maior apelo midiático. Mas a Pretinha é grande, às vezes arranha. O candidato, que estava com febre, viu Marrion passando e pegou ela, pequenininha e fofinha, e disse para a equipe de gravação: ‘vai ser com a Marrion mesmo!’. E assim surgiu aquele vídeo que viralizou, em que o candidato falava da sua inseparável Marrion”, publicou Natália.

Depois da repercussão, a equipe de Sarto aproveitou o movimento espontâneo e continuou alimentando a brincadeira. Alguns materiais de campanha já nem tinham o rosto do candidato, apelando para a fofura de Marrion.

Como também relatou Natália, houve até uma reação de um dos adversários afirmando que “isso não era cachorro de macho”. “Mas o feitiço saiu contra o feiticeiro, porque o que aconteceu foi que toda a comunidade LGBTQIA+ revoltou-se com a questão e resolveu adotar a Marrion como mascote”, escreveu.

No dia da votação em 2020, Marrion acompanhou o candidato na zona eleitoral. E depois da vitória, esteve também na cerimônia de posse de Sarto como prefeito.

No entanto, a relação que era de apoio se desfez e deu espaço às críticas. Segundo a ex-primeira dama, o final da história foi ‘triste e decepcionante’, pois tanto a causa animal como a causa LGBTQIA+ não foram prioridades na gestão, conforme descreveu Natália Herculano.

Agora, o novo slogan deixa claro: “Marrion é 13”. A cadelinha segue na missão de emprestar carisma a um candidato novato em disputas majoritárias. Resta saber se o sucesso se repete. No dia 27 de outubro, o resultado do segundo turno vai ser mais um teste para o capital político de Marrion.

Fonte: Thaís Brito, g1 CE e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/10/2024/14:43:17

