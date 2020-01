Carroceria de Bitrem se desprende tomba na BR 163

(FOTO:Via WhatsApp) – Parte de um Bitrem, tombou na BR 163, próximo ao acesso do aeroporto de Novo Progresso, nesta quinta-feira (30). O acidente foi registrado por um internauta que enviou foto para redação do Jornal Folha do Progresso.

O Caminhão seguia à Miritituba, levando soja, parte da carroceria se desprendeu, e tombou as margens da rodovia. Apesar dos danos, nenhum veículo foi atingido e ninguém ficou ferido.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

