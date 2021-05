Olhar Cidadão: Remédios essenciais estão em falta em Novo Progresso

Em Novo Progresso, a distribuição de medicamentos tem sido insuficiente para atender os moradores. (Foto:Reprodução)

Prefeitura já licitou a importância de R$ R$ 2.468.052 (dois milhões quatrocentos e sessenta e oito mil e cinquenta e dois reais) , clique no link e veja os valores https://publicacoesmunicipais.com.br:8443/api/acts/novoprogresso/570 e retificou outros R$ 995.396 (novecentos e noventa e cinco mil e trezentos e noventa e seis reais)

No hospital municipal a exemplo falta remédios para controlar pressão, soro, Buscopan , dipirona, paracetamol, cefalexina, azitromicina, diclofenaco, nimesulida, ibuprofeno e materiais de primeiros socorros como esparadrapo, seringas, gaze, são considerados essenciais para atender os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Medicamentos usados para cirurgia estava em falta neste fim de semana. “Aqui no Hospital Municipal falta tudo, não tem se quer esparadrapo os médicos estão fazendo milagre”, disse mãe de paciente ao Jornal Folha do Progresso.

Sem os itens, resta para a população recorrer às farmácias particulares, mesmo com a gestão municipal, a cargo do prefeito Gelson Dill (MDB),que prometeu em campanha melhorias de imediato na saúde vem deixando a desejar, as reclamações são constantes, a população quer melhorias e cobra dos vereadores a atuação na fiscalização do dinheiro. “Os vereadores foram eleitos para fiscalizar, eles têm obrigação de mostrar para sociedade o que está fazendo nosso prefeito, para onde está indo o dinheiro da saúde, falta medicamentos básicos é inadmissível, disse leitor do Jornal Folha do Progresso.

O Vereador Juliano Simionato (DEM) e Moacelio estiveram no HMNP e constataram a falta dos medicamentos.

A equipe de reportagem do Jornal Folha do Progresso esteve no hospital neste domingo na entrada já constatou que pacientes estavam deixando a unidade com as receitas em mãos, tendo que recorrer a farmácia.

Sobre o município recaem também reclamações de falta de serviços odontológicos e exames.

“Dentista você não vai conseguir aqui na cidade. Os agentes comunitários de saúde nunca conseguiram marcar um exame para o meu filho. E sem previsão de quando o serviço vai estar disponível”, lamentou a dona de casa Andrea Alves, 40 anos nas redes sociais.

Em 16 de abril a prefeitura Municipal já havia retificado o montante de R$ 995.396 (novecentos e noventa e cinco mil e trezentos e noventa e seis reais)

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO/PA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.Onde se lê:EMPRESA VENCEDORA: VIA FHARMA DO BRASIL ERELI, CNPJ: 30.949.099/0001-33, ATA SRP N.º 1604001/2021, COM VALOR DE R$ 548.358,50(quinhentos e quarenta e oito mil, trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos)DE 16/04/2021 até 16/04/2022 Acesse o link: https://publicacoesmunicipais.com.br:8443/api/acts/novoprogresso/570 .Leia-se:EMPRESA VENCEDORA: VIA FHARMA DO BRASIL ERELI, CNPJ: 30.949.099/0001-33, ATA SRP N.º 1604001/2021, COM VALOR DE R$ 447.038,50(quatrocentos e quarenta e sete mil , trinta e oito reais e cinquenta centavos)DE 16/04/2021 até 16/04/2022. A Prefeitura Municipal de Novo Progresso –PA, torna público a RETIFICAÇÃOda publicação do extrato de contrato, circulado no Diário Oficial do Município, em 14 de Abril de 2021, Edição nº 560:Onde se lê:CONTRATO Nº:20210150/2021 ORIGEM:PREGÃO Nº 05/2021-SRPCONTRATANTE:FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

A gestão nega e rebate as denúncias, afirmando que tem se esforçado para ampliar os serviços.

Licitação

Em abril deste ano, a prefeitura tornou público o processo de licitação do pregão eletrônico para a contratação de novas empresas distribuidoras de medicamentos.

Licitação já homologadas chegam ao montante de R$ 2.468.052 (dois milhões quatrocentos e sessenta e oito mil e cinquenta e dois reais)

Os números dão uma dimensão de como tem dinheiro orçado para a saúde pública de Novo Progresso,valores que bem aplicados daria para facilitar a vida de todos.

Difícil é ver todo este valor e medicamentos faltando e no HMNP apenas um clínico-geral faz atendimento para uma região com quase 30 mil habitantes. O indicado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) é de um médico para cada mil habitantes.

A câmara municipal convidou a Secretaria de Saúde Eliane para comparecer a câmara municipal nesta terça-feira (04) para prestar esclarecimentos.

