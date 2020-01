‘Eu vim para servir junto com esta igreja viva, para engrandecer o povo do Baixo Amazonas’, diz arcebispo de Santarém

(Foto:Kamila Andrade/G1) – Dom Irineu Roman foi recebido com festa no aeroporto internacional Maestro Wilson Fonseca.

Lideranças pastorais, autoridades e fieis da arquidiocese de Santarém lotaram o aeroporto internacional Maestro Wilson Fonseca, no início da tarde desta terça-feira (28), para receber o arcebispo Dom Irineu Roman. Em seu primeiro pronunciado ao povo católico da arquidiocese, o arcebispo disse que recebeu do Papa Francisco a missão de servir o povo da região do Baixo Amazonas.

“Eu vim aqui para servir, vim para trabalhar junto com essa igreja viva que é comporta por ordenados e batizados, para servir a Deus e ao povo da região do Baixo Amazonas e do Tapajós. Um grande abraço e a minha bênção para todos vocês”, disse Dom Irineu.

O primeiro Arcebispo da Arquidiocese de Santarém, chegou ao aeroporto em voo comercial às 14h45. Ele tomará posse como arcebispo na manhã do dia 2 de fevereiro, em celebração que será realizada na Igreja São Francisco, no bairro Caranazal.

Após breve pronunciamento no aeroporto, ele seguiu em carreata que iniciou na rodovia Fernando Guilhon e segue pela Av. Cuiabá, Plácido de Castro passando pela Paróquia de São Francisco de Assis, Nossa Senhora de Fátima, Catedral de Nossa Senhora da Conceição, São Sebastião, Santíssimo, Cristo Libertador, Sagrada Família, São Pedro, até ao Seminário São Pio X que deve ser por volta das 18h, onde terá um momento solene com a presença de autoridades locais.

Durante todo o percurso, muitas homenagens foram preparadas pelos fiéis santarenos para as boas-vindas ao primeiro arcebispo de Santarém.

E para o arcebispo servir a esta igreja que também ganhará um novo nome será muito gratificante.

“A cidade de Santarém será elevada a Arquidiocese e é uma honra estar no meio de vocês”, disse.

A celebração de posse de Dom Irineu contará com a presença do Núncio Apostólico, Dom Giovanni D’aniello, de bispos do Regional Norte 2 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e de outros regionais.

Até o dia da posse, padre Odirley Maia continua como administrador diocesano.

Segurança

Equipes de segurança estiveram empenhadas em fazer a cobertura e manter a tranquilidade na programação de chegada do arcebispo.

A PolÍcia Militar esteve com uma viatura, três motos e uma guarda de policiais femininas, assim como no Círio de Nossa senhora da Conceição e trasladação de 2019. A PM contará com um efetivo de 20 policiais militares.

A Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT) também montou um planejamento para o ordenamento do trânsito durante a carreata de acolhida do arcebispo. Uma viatura e três motos da SMT serão utilizadas durante todo o percurso, fazendo o ordenamento do trânsito, garantindo assim a segurança das pessoas durante o trajeto pelas ruas da cidade.

O ordenamento no trânsito também terá apoio da equipe da 5ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal com 2 viaturas e 4 policiais no trecho da BR-163.

Programação

29 de Janeiro (quarta-feira)

09:00 – Coletiva de Impressa nas dependências do Sistema Diocesano de Comunicação.

11:30 – Almoço na Assembleia dos Missionários do Verbo Divino com todos os padres.

19:00 – Momento orante celebrativo com os religiosos e congregações masculinas e femininas.

30 de Janeiro (quinta-feira)

09:00 – Visita à Catedral, Cúria e Centro Diocesano de Pastoral.

19:30 – Viagem para Belém.

31 de Janeiro (sexta-feira)

13:45 – Viagem de Belém para Altamira -Instalação da Diocese do Xingu.

01 de Fevereiro (Sábado)

09:00 – Altamira – Cerimônia de instalação da Diocese do Xingu e posse de Dom João Muniz.

Tarde: Retorno para Santarém.

02 de Fevereiro – Domingo

09:00 – Celebração de Posse Canônica e instalação da Província e Arquidiocese de Santarém.

19:00 – Primeira Missa na Catedral Metropolitana de Santarém.

03 de Fevereiro – Segunda-feira

09:00 – Reunião do Arcebispo com a Comissão de Governo da Arquidiocese.

14:30 – Reunião do Arcebispo com o Clero Arquidiocesano e religioso.

04 a 06 de Fevereiro – Retiro dos Padres

08:30 – Início (04/02)

12:00 – Término (06/02)

07 de Fevereiro – Sexta-feira

15:25 – Viagem para Belém rumo a Tucumã para a criação da Prelazia do Alto Xingu, no dia 09 de fevereiro.

10 de Fevereiro – Segunda-feira

19:25 – Retorno a Santarém.

Por Sílvia Vieira e Kamila Andrade, G1 Santarém — PA

28/01/2020 16h00

Fotos:Kamila Andrade/G1

