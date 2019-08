Carvalima expande área de atuação e inicia atendimento em 11 cidades do Pará

Empresa referência no transporte de cargas, a Carvalima Transportes agora opera em 11 cidades do Pará, com serviços de coleta e entrega de mercadorias. A rota, que contempla toda a extensão da BR-163, passando pela região portuária de Miritituba e indo até Santarém, já está em funcionamento e proporciona aos clientes uma série de vantagens.

A expansão, de acordo com Otavio Fedrizze, diretor da empresa, surgiu da demanda de clientes. “Decidimos ampliar essa rota a partir de conversas com nossos clientes, que tinham necessidade de levar mercadorias para essa região e precisavam de uma empresa de confiança. Acreditaram no nosso trabalho e nos pediram para atender por lá também. Se tornou quase uma obrigação para a Carvalima desenvolver comercialmente este trecho. Agora vamos para 13 estados, além do Distrito Federal”.

A abrangência de novas regiões é um diferencial que a Carvalima Transportes tem em relação a outras empresas do segmento, além da agilidade e qualidade do serviço nacionalmente reconhecidas.

Com 30 anos de mercado e mais de 80 unidades de atendimento espalhadas pelo Brasil, a Carvalima abrangia até então os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Acre, sendo eles na sua totalidade. Se tratando de captação, englobava também os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e Distrito Federal.

A partir da abertura da rota no estado do Pará a empresa passará a atender as cidades de Santarém, Belterra, Itaituba, Miritituba, Ruropolis, Trairão, Bela Vista do Caracol, Moraes de Almeida, Novo Progresso Castelo dos Sonhos e Cachoeira da Serra.

“Seguiremos pela BR-163 até Santarém, já iniciamos as operações e todo o trabalho interno. Iremos disponibilizar três pontos de atendimento, nas cidades de Novo Progresso, Itaituba e Santarém. O Pará terá o mesmo modelo das outras filiais, levando a carga até os pontos de atendimento e distribuindo para as demais cidades”, pontuou Fedrizze.

A Carvalima

A Carvalima Transportes nasceu na cidade de Tangará da Serra, em Mato Grosso, no ano de 1989. Atualmente a empresa conta com uma matriz sede em Cuiabá e mais de 80 unidades espalhadas por todo o Brasil, contemplando quatro das cinco regiões brasileiras.

Especialista no segmento de transportes a empresa conta com marcas importantes em seu rol de clientes, disponibilizando uma das melhores estruturas de carga fracionada que garantem uma parceria sólida e atendimento de excelência.

Atenta às necessidades do setor e preocupada em oferecer um serviço com responsabilidade socioambiental, a Carvalima Transportes já se tornou referência nos estados em que opera. Utilizando frota própria e um projeto de renovação constante, a empresa trabalho com veículos com idade média abaixo da utilizada pelo mercado nacional, equipados com sistema de rastreamento via satélite, o que permite a localização do veículo e da carga transportada em tempo real.

Serviços oferecidos

A Carvalima trabalha com serviços de carga fracionada, completa ou dedicada. Na modalidade fracionada o cliente conta com coleta e entrega de encomendas de pequenos volumes, já na completa ou dedicada tem a vantagem do custo reduzido, uma vez que as operações intermediárias são eliminadas. Além disso, o transporte de cargas fechadas promove uma melhor organização da carga no caminhão, tendo um melhor aproveitamento de espaço e diminuição do custo do transporte por carga.

Modalidades especiais

A Carvalima Tranportes vem investindo constantemente ao longo dos últimos anos em recursos que facilitem o transporte das mercadorias de seus clientes, como a opção de rastreamento online da carga.

Conheça as novas unidades

A Carvalima contará com três pontos fixos de coleta e distribuição de mercadorias no Pará, nas cidades de Novo Progresso, Itaituba e Santarém. Você pode ir pessoalmente conhecer as instalações e obter mais informações sobre os serviços, além de, a qualquer momento, acessar o site www.carvalima.com.br ou contatar a empresa através dos e-mails abaixo.

Novo Progresso – PA

Endereço: Rua da Apronop 120, Bairro Vista Alegre

Telefone: ( 93 ) 9 8107 6521

e-mail: novoprogresso@carvalima.com.br

Itaituba – PA

Endereço: Rua João por Deus de Lima 364 – Bairro Santo Antonio.

Telefone: ( 93 ) 9 9124 – 1730

e-mail: itaituba@carvalima.com.br

Santarem – PA

Endereço: Rua Salvação 86 – Bairro Maracanã.

Telefone: (93) 9 9952-8438

e-mail: santarem@carvalima.com.br

