Ministério Público ajuíza ação cautelar pedindo paralisação de obra na BR-316

BRT Metropolitano vai reestruturar a BR-316 até Marituba. — Foto: Cristino Martins/ Ag. Pará

Medida busca garantir a segurança dos pedestres que transitam na rodovia

O Ministério Público do Pará (MPPA) ajuizou nesta quinta-feira (8) uma ação cautelar pedindo a paralisação das obras do projeto da Nova BR-316. Segundo o MP, a medida busca garantir a segurança dos pedestres que transitam na rodovia. O G1 entrou em contato com o Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM), responsável pelo projeto, e aguarda posicionamento.

De acordo com o MP, o órgão recebe com frequência reclamações sobre a falta de segurança para pedestres na rodovia. O MP afirma que a maioria das denúncias estão relacionadas a dificuldade de idosos e deficientes em circular no local, principalmente no perímetro do município de Ananindeua.

Outro problema relatado pela ação é a insegurança no local. A construtora que realiza a obra retirou grande parte da iluminação pública deixando vários trechos no escuro. Segundo o MP os pedestres ficam sujeitos aos perigos do trânsito e à violência.

Além da paralisação das obras, o Ministério Público solicita que o Detran seja obrigado realizar melhorias na sinalização. O órgão pede também que os responsáveis pela obra instalem iluminação em todas as áreas onde a mesma foi prejudicada em função das obras.

Por G1 PA — Belém

