Casa de autor de atentado é incendiada e ex é suspeita

A Polícia Federal investiga o caso; ex de autor de atentado a bomba foi resgatada com queimaduras de primeiro, segundo e terceiro graus em 100% do corpo | Foto: Corpo de Bombeiros de Santa Catarina

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado na manhã deste domingo (17) para atender a ocorrência. A ex de Francisco Wanderley Luiz estava na casa no momento do incêndio.

Uma ocorrência no início da manhã deste domingo (17) mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar (CBM) até um local conhecido: a casa de Francisco Wanderley Luiz, o homem que morreu na noite da última quarta-feira (13) ao detonar explosivos na Praça dos Três Poderes, em Brasília (DF).

Às 6h57, a equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina foi acionada para o atendimento da ocorrência em Rio do Sul (SC), onde residia Francisco. A Polícia Federal (PF) vai investigar o caso.

A casa de Francisco foi isolada e os bombeiros realizaram perícia no local para apontar as causas do incêndio. O laudo deverá ser divulgado em alguns dias, com prazo máximo de 30 dias.

No local, os militares verificaram que o fogo já havia destruído parcialmente a residência de 50 metros quadrados. A equipe, então, controlou as chamas e fez o rescaldo, para apagar todos os focos remanescentes.

Mulher socorrida é ex de homem-bomba

De acordo com a corporação, uma mulher, identificada posteriormente como Daiane Dias, foi retirada da residência por populares e apresentava queimaduras de primeiro, segundo e terceiro graus em 100% do corpo.

Ela foi atendida, estabilizada na ambulância e conduzida ao pronto socorro do Hospital Regional Alto Vale pelos bombeiros.

Evidências preliminares da Polícia Civil sugerem que Daiane teria provocado o incêndio, tendo adquirido os galões de gasolina no início da manhã em um posto de combustível próximo à residência. Informações do Corpo de Bombeiros são de que a mulher primeiro teria ateado o fogo à casa onde Francisco vivia, depois na casa onde ela morava.

O corpo de Daiane estava molhado com um líquido inflamável quando a mulher foi encontrada e socorrida pelos bombeiros. Os vizinhos foi quem se organizaram para resgatá-la inicialmente.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde dela.

Fonte: Agência Brasil Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/11/2024/14:11:38

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

