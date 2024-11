Na Amazônia, Biden ‘entra no meio do mato’ e diverte web

(Foto: Reprodução) – Biden caminha em direção à floresta após coletiva Casa Branca

Presidente norte-americano visitou a Amazônia neste domingo quando anunciou US$ 50 milhões para o Fundo Amazônia

O presidente norte-americano, Joe Biden, divertiu a web neste domingo (17) ao finalizar a coletiva de imprensa que concedeu em Manaus. Ao terminar a fala sobre a importância de preservar a Amazônia, Biden se retirou indo em direção a uma área de floresta.

“As vezes quero fazer igual ao Biden: largar tudo e ir pro meio do mato“, escreveu uma internauta no X (antigo twitter). ”O Biden, logo após criar uma crise de segurança global, deu entrevista na Amazônia e saiu perdido pro meio do mato”, escreveu outro.

Biden fez uma visita neste domingo (17) a Amazônia. Ele fez um sobrevoo pela floresta. Também visitou o Musa (Museu da Amazônia). Lá, ele fez uma trilha em um trecho de vegetação nativa. Esta é a primeira vez que um presidente norte-americano em exercício visita à Amazônia.

Durante a coletiva, Biden anunciou US$ 50 milhões ao Fundo Amazônia. O presidente norte-americano também lembrou que logo deixará a presidência dos EUA, mas que espera que o trabalho pela preservação do meio ambiente continue.

“Estou saindo da presidência em janeiro e vou deixar ao meu sucessor uma base muito forte, se eles decidirem seguir esse caminho”, disse.

Fonte: Brasília|Do R7 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/11/2024/15:08:06

