Casa de vereador foi arrombada por ladrões durante a noite de ontem em Moraes Almeida

De acordo com as informações repassadas ao nosso Site Tv online Itaituba era por volta das 23h00min da noite de ontem sexta feira, quando a guarnição da Polícia Militar do PPD 103° de Moraes Almeida recebeu uma denúncia via telefone, que alguém teria entrado na casa do Vereador Dirceu Biolchi e efetuado um furto.

Quando a polícia chegou no local da ocorrência se deparou com o Diego Biolchi, filho do Vereador, ele relatou a guarnição da PM que seu pai se encontrava em outro Estado, fazendo um tratamento de saúde, e disse que saiu por volta das 20h00min e retornou por volta de 22h30min para sua casa, quando adentrou em sua residência, viu que porta estava aberta e verificou o “Miolo” da fechadura, e lá estava tirado, e ao entrar no quarto estava tudo revirado, foi observado que as câmeras estavam viradas e o DVR tinha sido levado pelos criminosos e ainda foi levado 1 revólver calibre 38 e algumas munições,1 celular iPhone e uma certa quantia em dinheiro.

A Polícia observou que tinha mais dois armamento no local e não foram levadas, assim como não levaram jóias em ouro, telefones, notebook e munições que também estavam no local.

Logo em seguida foi feito diligências pelas redondezas, mais infelizmente os acusados não foram localizados, a vítima foi orientada a fazer o registro de boletim de ocorrência na Delegacia para serem feitos os procedimentos cabíveis.

Fonte: Tv online Itaituba

