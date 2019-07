Polícia investiga morte de jovem encontrado com tiro na cabeça na Área Verde, em Santarém

Eduardo Pantoja da Silva foi morto com tiro na cabeça — (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Polícia foi acionada por volta de 3h desta terça-feira (2). Vítima foi encontrada dentro de uma casa.

A Polícia Civil iniciou investigações para tentar solucionar a morte de um homem encontrado dentro de uma casa no bairro Área Verde, em Santarém, no oeste do Pará, com disparo de arma de fogo na cabeça. O caso chegou à polícia por volta de 3h desta terça-feira (2) quando populares informaram que tinham ouvido disparos na área.

De acordo com informações colhidas pela polícia, a vítima identificada Eduardo Pantoja da Silva, conhecido como Bacuré, estava bebendo com mais duas pessoas. O jovem, segundo os acompanhantes, portava uma arma.

Durante a confraternização foram efetuados alguns disparos – o que chamou atenção da vizinhança – e um dos tiros teria atingido Eduardo. As outras duas pessoas que estavam com o jovem, sendo o dono da casa onde o corpo foi encontrado e uma mulher, foram conduzidas a 16ª Seccional de Polícia Civil para serem ouvidas.

De acordo com o delegado Lucivelton Santos, que recebeu o caso durante no plantão da Seccional, o casal detido inicialmente contou que o jovem teria se matado. Porém, ao fazer levantamento no local de crime foi observado algumas controvérsias. Por este motivo, os dois serão ouvidos novamente.

O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) chegou a ir até o local, mas Eduardo não resistiu ao ferimento e morreu antes de ser levado ao hospital.

A arma usada no crime estava ao lado do corpo e foi apreendida para passar por perícia.

