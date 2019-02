Casa é completamente destruída por incêndio no Nortão

“Meu marido estava trabalhando e meu filho de 11 anos estava dormindo na casa. Ao perceber o cheiro da fumaça, ele acordou, saiu correndo e pediu ajuda aos vizinhos, mas já não dava para entrar e retirar nossos objetos. Queimou absolutamente tudo e ficamos apenas com a roupa do corpo”.

Uma residência de madeira ficou completamente destruída por um incêndio na Gleba Itapaiuna, localizada a cerca de 80 quilômetros do centro de Juara (300 quilômetros de Sinop), na última segunda-feira. De acordo com a moradora, Eliana Ambrósio da Silva, no imóvel estava apenas o filho de 11 anos dormindo, mas ele não ficou ferido.

