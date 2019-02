Avião faz pouso de emergência em praia de Portugal; dois banhistas morrem

Os dois ocupantes do avião saíram ilesos do acidente, informou em comunicado a Autoridade Marítima Nacional, e estão sendo ouvidos pelo serviço de investigação criminal da Polícia Marítima. A aeronave deverá ser retirada do local ainda durante esta quarta-feira.

O avião, propriedade do Aeródromo de Torres Vedras, é um CESSNA C152, de 1978, com uma envergadura de 10 metros, autonomia para 6 horas de voo, e podendo atingir uma velocidade máxima de 145 km/h, informa o “Expresso”. Segundo o comandante Isabel, o avião sofreu uma pane durante uma aula de voo e foi obrigado a realizar um pouso de emergência na praia.

Segundo o comandante Paulo Isabel, da Capitania de Lisboa, as vítimas são um homem de 56 anos e uma criança de 8 anos de sexo feminino. Segundo o jornal portugues “Diário de Notícias”, não há, até ao momento, indicação de que as vítimas sejam familiares.

You May Also Like