Casal discute e grávida é arrastada pelo marido de carro

“Vamos ouvir as testemunhas, que são isentas nessa história, já que não possuem relação com nenhuma das partes, para saber o que de fato aconteceu e verificar alguma possibilidade de crime neste caso”, explicou o delegado Adão Rodrigues, responsável pelas investigações.

O suspeito afirma que ele teria deixado a esposa na casa dos sogros e, então, foi abordado por ela já no posto de gasolina. O homem confirma que discutiu com a mulher.

A Polícia Civil apurou duas versões sobre o caso. Testemunhas dão conta de que a mulher foi vista chegando ao local junto com o marido e, após uma discussão, ela tentou impedir o homem de sair do posto de gasolina.

A vítima recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi levada para avaliação no Hospital Universitário do município. A mulher, que não teve a identidade divulgada, teve escoriações leves pelo corpo. O bebê não sofreu dano.

Com 24 anos, uma mulher grávida de cinco meses ficou presa na porta do carro dirigido pelo marido, de 63 anos, e foi arrastada. O carro ainda percorreu alguns metros até que ela conseguiu se soltar. O caso foi gravado por uma câmera de segurança, em um posto de gasolina, às margens da BR-376, em Maringá (PR).

