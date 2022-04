Casal é flagrado fazendo sexo em avenida de SP e escapa de agressão

Casal faz sexo em plena luz do dia em Santos, SP — Foto: Reprodução

Dupla ignorou movimento e decidiu aproveitar o feriado de Tiradentes de forma inusitada no litoral de São Paulo. Moradores e motoristas se revoltaram com a situação.

Um casal resolveu manter relações sexuais, nesta quinta-feira (21), em uma das avenidas mais movimentadas de Santos, no litoral de São Paulo. A cena causou revolta em moradores e motoristas e, por pouco, a dupla escapou de ser agredida por populares incomodados com a situação. (As informações são do g1 Santos).

Segundo apurado pelo g1, a cena ocorreu durante a manhã, na Avenida Senador Pinheiro Machado, na altura do bairro Marapé, um dos mais tradicionais da cidade. Um motorista de aplicativo de 36 anos chegou a gravar a cena. Ele conta que muitas pessoas assistiam à situação incrédulas.

“Algumas pessoas que estavam esperando o ônibus no ponto começaram a xingar o casal”, conta ele, que prefere não se identificar. “Eles até estavam tentando ser discretos, mas dava para perceber que estavam praticando o ato sexual”, complementa.

Segundo a Prefeitura de Santos, a Guarda Civil Municipal (GCM) não foi acionada para atender à ocorrência, assim como a Polícia Militar. Após alguns minutos, e percebendo a revolta dos moradores que se aproximavam, o casal resolveu sair do local e seguiu para endereço desconhecido.

Redes sociais

As imagens tiveram grande repercussão e acabaram viralizando nas redes sociais na tarde desta quinta-feira. Enquanto alguns se revoltaram com a situação, muitos internautas aproveitaram para brincar com a cena. “Normal, gente. Eles estavam só gravando um vídeo para o TikTok. Vocês não entendem nada”, brincou o humorista Lucas Neves.

“É um absurdo e uma falta de respeito com as pessoas. Mês passado, vi um casal fazendo isso com a praia lotada, cheia de crianças brincando e o povo nem ligou. Fizeram de conta que não estava acontecendo nada. Fiquei morrendo de vergonha e saí daquela praia. Eu fico constrangida com essas cenas horríveis”, reclamou a empresária Gih Coelho.

