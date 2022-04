Rei Pelé recebe alta após internação

A rotina de internações de Pelé começou no fim de agosto do ano passado, quando se submeteu a exames de rotina que identificaram o tumor no cólon direito, na região do intestino grosso | (FOTO:REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

O Rei do Futebol foi liberado pelo Hospital Israelita Albert Einstein na tarde de hoje, depois de realizar uma bateria de exames

A rotina de internações de Pelé começou no fim de agosto do ano passado, quando se submeteu a exames de rotina que identificaram o tumor no cólon direito, na região do intestino grosso. (Com informação da Folhapress ).

O rei do futebol tinha sido hospitalizado na terça-feira (19) para realizar uma bateria de exames mensais. Ele não precisou de atendimento na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e permaneceu em um quarto nas instalações do hospital. De acordo com o estafe do ex-jogador, não há qualquer preocupação além do tratamento do câncer diagnosticado em setembro de 2021.

“Edson Arantes do Nascimento recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein nesta quinta-feira, dia 21 de abril de 2022. O paciente encontra-se em condições clínicas boas e estáveis”, informa o boletim médico assinado por Fabio Nasri (geriatra e endocrinologista), Rene Gansl, (oncologista) e Miguel Cendoroglo Neto (diretor do hospital).

A rotina de internações de Pelé começou no fim de agosto do ano passado, quando se submeteu a exames de rotina que identificaram o tumor no cólon direito, na região do intestino grosso. Ele passou por cirurgia e faz o tratamento com quimioterapia -o procedimento provoca manchas na pele. Ao todo foi um mês de internação, com algumas conduções à UTI em razão de instabilidades respiratórias, até a alta em 30 de setembro.

Depois disso, Pelé voltou a ser hospitalizado para se submeter às sessões de quimioterapia, sendo a maior parte do tratamento realizada em sua própria casa. Em janeiro, recebeu a notícia de que o câncer se espalhou para intestino, fígado e pulmão -este em estágio inicial.

Já em fevereiro deste ano, Pelé precisou ser internado por causa de uma infecção urinária, problema rapidamente contornado.

Pelé tem 81 anos é o único jogador tricampeão mundial pela seleção brasileira, nas Copas do Mundo de 1958, 1962 e 1970. Ele marcou 95 gols com a seleção, sendo que a Fifa reconhece 77 em 91 partidas. Já com a camisa do Santos foram 1091 gols em 1116 jogos, números que o colocam como quem mais jogou e mais fez gols pelo clube de acordo com o “Almanaque dos Craques”.

Jornal Folha do Progresso em 22/04/2022/09:37:56

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...