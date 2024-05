Casal é flagrado fazendo sexo em praia; veja vídeo

(Foto: Reprodução)- A Polícia Civil de Alagoas identificou um policial judiciário da Justiça Federal da cidade de Sobral, no Ceará, como sendo o homem flagrado fazendo sexo na praia de Ponta Verde, em Maceió, no dia 14 de abril deste ano.

A informação foi passada nesta segunda-feira (6) pela delegada Luci Mônica. Segundo a autoridade policial, as investigações contaram com o apoio do setor de inteligência do Ministério Público Estadual.

Ela afirma que, quando a polícia tomou ciência do ocorrido, começou acompanhar cada passo do homem.

“Investigação minuciosa, que contamos com a inteligência do Ministério Público. Seguimos o passo a passo dele, onde ele foi, que carro ele pegou, de onde pegou, para onde foi, para onde ele entrou. Foi mais fácil segui-lo do que seguir a moça. Identificamos de fato esse cidadão que veio para nossa cidade para fazer aquele ato obsceno. Não é cidadão pobre, é policial judiciário da Justiça Federal da cidade de Sobral, do Ceará.

Já sabemos quem é ele, j[á temos nome completo, a confirmação de que é ele”, afirma a delegada Luci Mônica.

O homem tem 38 anos e a identidade da mulher que também praticava o ato está sendo investigada. A delegada disse ainda que vai manter contato com as autoridades policiais do Ceará para conseguir o depoimento do homem.

A delegada disse ainda que, pelas investigações, há o entendimento de que a relação foi consensual.

Entenda o caso

Uma cena, no mínimo, constrangedora, foi gravada por populares, na Ponta Verde, em Maceió. Um casal foi flagrado fazendo sexo na areia da praia, em um local movimentado e assistido por frequentadores de um bar localizado na orla da capital. A cena do casal foi rapidamente parar nas redes sociais e rendeu muitos comentários de internautas.

Fonte: Gazeta Web

