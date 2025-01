Homem bêbado incendeia a própria casa em Dourados (MS) após agressões à esposa; e fica ferido

Foto: Reprodução | Homem embriagado incendeia casa em Dourados após agredir esposa; fica ferido e será autuado por danos ao receber alta médica.

Na madrugada desta segunda-feira (27), um homem de 28 anos sofreu ferimentos graves após atear fogo em sua residência em Dourados, Mato Grosso do Sul. O incidente ocorreu na Rua Maria José Azambuja, no bairro Estrela Porã, e envolveu uma série de eventos trágicos relacionados ao consumo excessivo de álcool.

De acordo com informações apuradas, o homem estava bebendo com sua esposa, de 30 anos, quando começou a agredi-la fisicamente. A irmã da mulher, que presenciou as agressões, tentou intervir, mas o homem a ameaçou com uma faca, fazendo com que ela buscasse ajuda da Polícia Militar.

Ao ser informado sobre a chegada dos policiais, o suspeito se trancou dentro da casa e cortou a mangueira do botijão de gás, ateando fogo em direção aos agentes. O incêndio se alastrou rapidamente, atingindo um colchão e outros móveis da residência. Os policiais recuaram para garantir sua segurança.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para controlar as chamas e, ao entrar no imóvel, encontraram o homem desacordado no quarto, com queimaduras e cortes nos antebraços. Ele foi imediatamente socorrido e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu os cuidados médicos necessários, permanecendo em estado grave.

Assim que receber alta, o homem será encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde será autuado por danos, conforme informações do site Ligado na Notícia. O caso destaca a gravidade das consequências de comportamentos violentos e irresponsáveis.

Fonte: Tribunal do Nordeste e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/01/2025/14:46:05

