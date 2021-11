Bolsonaro garante mais dois anos de desoneração da folha de pagamento

Anúncio foi feito em evento no Palácio do Planalto (Foto:José Dias / PR)

Setores beneficiados são os que mais empregam no Brasil

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira (11) que o governo decidiu desonerar a folha de pagamentos de 17 setores da economia por mais dois anos. O anúncio foi feito em evento no Palácio do Planalto. A desoneração perderia a validade no fim deste ano. As informações foram divulgadas pelo G1.

Os setores beneficiados pela medida são os que mais empregam no País. A desoneração permite às empresas substituir a contribuição previdenciária, de 20% sobre os salários dos empregados, por uma alíquota sobre a receita bruta, que varia de 1% a 4,5%.

“Quando se fala em alimentação, emprego, é alimentação. Quem não tem emprego, tem dificuldade de se alimentar, obviamente. Reunido com a Tereza Cristina [ministra da Agricultura], com o nosso prezado ministro Paulo Guedes [Economia] e mais de uma dezena de homens e mulheres representantes do setor produtivo do Brasil, resolvemos prorrogar por mais dois anos a questão que tem a ver com a desoneração da folha”, afirmou Bolsonaro.

