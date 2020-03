Casal é preso ao oferecer droga para investigador da polícia civil em Santarém

Caso foi registrado na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil — Foto: Adonias Silva/Arte/G1

Prisão aconteceu enquanto o policial fazia diligências relacionadas a outro caso. Homem e mulher foram apresentados na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil.

Um caso no mínimo inusitado aconteceu no domingo (1º) em Santarém, no oeste do Pará. Um casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas após oferecer drogas para um investigador da polícia civil. O caso foi registrado na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil.

De acordo com informações da polícia, o investigador estava fazendo levantamentos referentes à outro caso, quando abordou o casal para pedir uma informação.

O homem e a mulher disseram então que não tinham a informação solicitada pelo policial, que estava à paisana, mas que tinham um produto e perguntaram se ele teria interesse em comprar. Intrigado com a oferta, o policial perguntou que tipo de produto se tratava e o casal mostrou o entorpecente.

O investigador pediu que o casal o acompanhasse até o carro, onde o policial se identificou e deu voz de prisão ao homem e a mulher que foram levados para a delegacia.

O caso foi registrado e o casal ficou preso à disposição da justiça. Nesta segunda-feira (2) eles devem passar por audiência de custódia no Fórum de Santarém.

Por:Dominique Cavaleiro, G1 Santarém — PA

