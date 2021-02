Pró-Saúde abre vagas de emprego em hospitais paraenses

As vagas são para os cargos de auxiliar administrativo, assistente de suprimentos e técnico de hemoterapia

A Pró-Saúde, uma das maiores entidades filantrópicas de gestão de serviços de saúde e administração hospitalar do Brasil, está com vagas de emprego disponíveis para atuação nos municípios de Ananindeua (Região Metropolitana) e em Altamira (interior do Pará).

Com mais de 50 anos de mercado, a entidade entende que a diversidade é muito importante, por isso, todos os currículos são bem-vindos. Todas as vagas são destinadas, também, para Pessoas com Deficiência (PCDs).

São aproximadamente 16 mil colaboradores e mais de 1 milhão de pacientes atendidos por mês nas unidades gerenciadas pela Pró-Saúde. O mais importante é que o seu perfil esteja alinhado com os valores e cultura da empresa.

Conheça as oportunidades de emprego

No Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT), em Altamira, as vagas são para auxiliar administrativo e assistente de suprimentos, ambos com inscrições até o dia 24 de fevereiro.

Em Ananindeua, o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE) está com oportunidade para técnico de hemoterapia. A inscrição pode ser feita até a próxima quarta-feira, 24 de fevereiro.

Processo seletivo

Para participar, é necessário que o candidato acesse o menu “Trabalhe Conosco”, no site da Pró-Saúde e, em seguida, a opção “Conheça nossas oportunidades”, clique na vaga desejada e realize a inscrição.

https://www.prosaude.org.br/ O endereço do site da instituição:

Informações adicionais, como requisitos básicos para candidatura, estão disponíveis no site. Vale lembrar que os currículos passarão por triagem e os selecionados serão contatados diretamente por cada Hospital.

Assim, cada etapa do processo seletivo, como provas e entrevistas, será realizada no próprio local da vaga. Todas as etapas são eliminatórias.

Fonte:Comunicacao – HMUE/Com foto

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649. “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...