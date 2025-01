Casal é preso por matar e colocar fogo em recém-nascido em RS

Lajeado, RS — Um crime brutal ocorrido em setembro de 2024 na cidade de Sério, no Rio Grande do Sul, levou à prisão de um casal na manhã desta segunda-feira (20). A detenção foi realizada pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Lajeado, em cumprimento a mandados de prisão preventiva por crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e fraude processual.

de acordo com as investigações, uma mulher, após dar à luz no banheiro de sua residência, matou uma recém-nascida por esgorjamento com uma faca de serra. Em seguida, ela limpou a cena do crime, lavando o local com água do chuveiro e ocultando o corpo entre panos.

Posteriormente, o homem, parceiro da mulher, recolheu o corpo da criança, colocou-o em um saco plástico e levou-o até o aterro sanitário da cidade. No local, ele ateu fogo no corpo antes de descartá-lo em uma área de mata.

O caso veio à tona quando a mulher procurou atendimento médico após o parto. Ela foi entregue para um hospital em Estrela, onde as autoridades foram acionadas devido a suspeitas de aborto. Um exame pericial confirmou que a mulher não apresentou estado puerperal, levantando mais dúvidas sobre a situação.

Segundo a Polícia Civil, o crime foi motivado pelo medo da mulher de ser abandonada pelo parceiro, que não desejava o bebê e havia exigido que ela interrompesse a gravidez. Além disso, a mulher afirmou não ter desejo de criar a criança.

Fonte: Portal do Ancorador e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/01/2025/09:06:15

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...