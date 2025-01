Sobe para 5 número de mortos por envenenamento em almoço no Piauí

Foto: Reprodução | Suspeito está preso e inquérito investiga mais mortes na família.

Subiu para cinco o número de mortes no caso de envenenamento em um almoço no primeiro dia do ano. Morreu, na noite dessa terça-feira, Maria Gabriela da Silva, de 4 anos. Ela estava internada na UTI pediátrica desde 3 de janeiro, após o almoço de 1º de janeiro, em Parnaíba, no Piauí.

Além da menina, a mãe dela, Francisca Maria da Silva; o tio; e dois irmãos de Maria Gabriela, com idades de 1 e 3 anos, também morreram depois de comer um

arroz que continha uma substância semelhante à encontrada no veneno conhecido popularmente como chumbinho.

O principal suspeito de ter colocado o veneno na comida é Francisco de Assis Pereira da Costa, de 53 anos, padrasto de Francisca.

Outras quatro pessoas, entre elas o próprio suspeito, também comeram o arroz e foram hospitalizadas, mas já receberam alta.

A perícia realizada pelo Instituto de Criminalística do Departamento de Polícia Científica encontrou a presença da substância terbufós, inseticida agrotóxico utilizado na agricultura, nas amostras de alimentos ingeridos pela família. Francisco está preso desde 8 de janeiro.

O delegado Abimael Silva, da Delegacia de Homicídios de Parnaíba, responsável pelo inquérito, disse que durante o depoimento Francisco apresentou mais de três versões sobre o que aconteceu na noite de réveillon e no dia 1º de janeiro, quando a refeição foi servida.

Além disso, o delegado apontou contradições entre o depoimento dele e o de todas as outras testemunhas ouvidas até agora, e afirmou que o suspeito não mantinha relação com nenhum dos filhos e enteados, além de nutrir um sentimento de ódio específico em relação a Francisca.

A prisão de Francisco é inicialmente temporária, pelo período de 30 dias a contar da data da prisão, podendo ser prorrogada.

O inquérito policial está em andamento, já que agora, além das cinco mortes ocorridas este ano, Francisco passou a ser suspeito da morte de outros dois filhos de Francisca, ocorridas no ano passado. Os dois meninos, de 7 e 8 anos, também morreram envenenados com o mesmo tipo de veneno.

