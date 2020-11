Prefeitura adquire nova ambulância através de recursos próprios e emenda parlamentar

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A ambulância, modelo Fiat Furgão, vem totalmente equipada para atender as necessidades médicas e será utilizada pelo setor de remoções, que faz o transporte de pacientes da comunidade para o Hospital do município.

(Foto:Via WhatsApp) – A Prefeitura de Novo Progresso através da Secretaria Municipal da Saúde adquiriu uma nova ambulância para atender os serviços da saúde na comunidade. A aquisição foi através de uma emenda parlamentar, sendo complementado o restante do valor pela gestão do prefeito, Ubiraci Soares (Macarrão – PL). O Veículo já chegou no município e foi entregue para secretaria de saúde.

