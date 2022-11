Relatório da Defesa sobre urnas aponta vulnerabilidades, mas não indica fraudes e chega a mesma contagem de votos do TSE

Relatório de militares não aponta fraude em urnas e chega a mesma contagem de votos do TSE

O Ministério da Defesa encaminhou nesta quarta-feira (9), ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o relatório técnico sobre a fiscalização do sistema eleitoral brasileiro. No documento, a pasta sugere vulnerabilidades para corrigir para as próximas eleições. E cita que não encontraram divergências entre boletins de urna e os entregues ao TSE. Em síntese, não encontraram nenhum sinal de fraude ou outra irregularidade.

A informação vem em meio a atos na frente do quartéis que cobram uma posição dos militares sobre o resultado das eleições. O próprio TSE já havia cobrado das Forças Armadas o envio do documento

Confira a íntegra do documento clique AQUI

Votação

Em nota, o TSE informa que “recebeu com satisfação o relatório final do Ministério da Defesa, que, assim como todas as demais entidades fiscalizadoras, não apontou a existência de nenhuma fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas e no processo eleitoral de 2022”.

Por:Jornal Folha do Progresso em 09/11/2022/19:38:15

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...