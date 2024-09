Casal embriagado é detido após ser flagrado tendo relações sexuais

Foto: Reprodução | Os dois foram flagrados em um carro parado às margens de uma rodovia pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Um casal foi preso enquanto tinha relações sexuais durante fiscalizações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), nas estradas de Mato Grosso. Segundo as informações, os dois estavam em visível estado de embriaguez no momento em que foram flagrados em um carro parado, às margens de uma rodovia.

Além desse caso, a PRF prendeu 10 motoristas por dirigirem sob efeito de álcool nas rodovias federais de Mato Grosso. As ações de fiscalização, realizadas nas unidades operacionais, tiveram como objetivo reforçar a segurança nas estradas e prevenir acidentes.

A mistura de álcool e direção é uma das principais causas de sinistros graves e fatais no Brasil. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, dirigir sob a influência de álcool é crime, sujeito a multa, suspensão da carteira de habilitação e até prisão.

A PRF reforça a importância da conscientização sobre os perigos de beber e dirigir.

Fonte: RD News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/2024/13:56:00

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...