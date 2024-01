Advogada e cliente investigado por assassinato de vaqueiro são mortos a tiros na saída de delegacia no Rio Grande do Norte

Brenda Oliveira, de 26 anos, e homem apelidado como Gordinho da Batata foram mortos a cerca de 600 metros da delegacia, onde ele havia prestado depoimento; advogada havia publicado uma imagem de dentro da delegacia pouco antes do duplo assassinato.

Uma advogada e o cliente dela – suspeito de participar do assassinato de um vaqueiro de 19 anos no domingo (28) – foram mortos a tiros na tarde desta terça-feira (30) na saída da delegacia da cidade de Santo Antônio, na Região Agreste do Rio Grande do Norte. A advogada havia publicado uma imagem de dentro da delegacia do município pouco antes do duplo assassinato.

As vítimas foram a advogada Brenda dos Santos Oliveira, de 26 anos, e Janielson Nunes de Lima, de 25, apelidado como “Gordinho da Batata”, que era investigado pela Polícia Civil.

Os dois foram assassinados dentro de um carro no Centro da cidade, cerca de 600 metros distante da delegacia de onde haviam acabado de sair. De acordo com a Polícia Militar, Brenda e Janielson foram alvos de diversos tiros e, em seguida, o carro em que estavam colidiu com um ônibus na pista. A advogada e o cliente, atingidos pelos disparos, morreram na hora, e os suspeitos fugiram.

Gordinho da Batata havia sido detido pela Polícia Militar na cidade de Arez nesta terça-feira e foi conduzido até a Delegacia de Santo Antônio, que fica distante cerca de 30 quilômetros. O suspeito acabou liberado, por não existir mandado de prisão contra ele e nem flagrante vigente pelo crime do qual era suspeito, explicou a Polícia Civil.

A Polícia Civil confirmou que ele era um dos investigados pela morte do jovem João Victor Bento da Costa durante uma vaquejada no domingo, mas que há também outras linhas de investigação desse caso.

Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil do RN (OAB-RN) comunicou que requereu ao secretário de Segurança Pública do Estado, Coronel Francisco Araújo, o acompanhamento rigoroso das investigações, e também designou que uma comissão acompanhe o inquérito policial.

A OAB também informou que vai prestar assistênca à família de Brenda. “O crime contra uma advogada em seu exercício profissional, além de uma violência bárbara, é um ataque direto ao Estado Democrático de Direito”, disse em nota.

Vaqueiro foi morto no domingo

O vaqueiro João Victor Bento da Costa, de 19 anos, foi morto a tiros na manhã do domingo (28) durante uma vaquejada no Parque Maria Salete, em Santo Antônio. Um dos suspeitos de participar desse crime seria o Gordinho da Batata, que foi assassinado nesta terça ao lado da advogada.

De acordo com a Polícia Militar, João Victor estava correndo na vaquejada com sua equipe e, por volta das 5h, se afastou um pouco do grupo. O jovem estava no estacionamento do Parque quando duas pessoas se aproximaram em uma moto e dispararam pelo menos três vezes contra ele. Um dos disparos atingiu as costas do rapaz, que morreu na hora.

Fonte: G1 Rio Grande do Norte e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/01/2024/10:35:45

