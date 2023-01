Casal morre afogado após tentar salvar filho

(Foto: Antonio Veira/TV Cabo Branco) – Uma mulher de 42 anos e um homem de 43 anos morreram afogados, na manhã de terça-feira (10), após tentar salvar o filho que também se afogava. O caso aconteceu na praia de Camaçari, em Lucena, na Região Metropolitana de João Pessoa.

O filho deles, de 13 anos, estava se afogando no mar, quando os pais entraram para tentar salvá-lo. De acordo com informações da Polícia Civil, pescadores que estavam no local resgataram o adolescente e voltaram para tirar o casal do mar.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e tentou reanimar o homem e na mulher. As tentativas de reanimação, no entanto, não tiveram sucesso e o casal teve morte confirmada no local. O adolescente não corre risco de morte.

Os corpos do casal foram encaminhados para o Instituto de Polícia Científica (IPC) de João Pessoa.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a família é de Campina Grande e estava passando alguns dias em Lucena. (Com informações do G1 PB).

Jornal Folha do Progresso em 12/01/2023

