Governo divulga gastos de cartões corporativos da Presidência na gestão Jair Bolsonaro; foram R$ 27,6 milhões em quatro anos

Valor reúne cartão pessoal de Jair Bolsonaro e gastos da equipe presidencial; dados foram obtidos pela agência Fique Sabendo. Governo publicou detalhamento de 2003 a 2022 em site oficial.

Gastos da Presidência com cartões corporativos na gestão Bolsonaro, entre 2019 e 2022, foi de R$ 27,6 milhões

Dados foram divulgados pelo governo federal e incluídos em site junto com informações dos gastos presidenciais com os cartões desde 2003

No governo Bolsonaro, maior gasto foi em 2021: R$ 9,9 milhões. Já os R$ 4,9 milhões de 2022 foram o valor mais baixo da gestão

Maiores despesas nos últimos 4 anos foram com hospedagem, R$ 13,6 milhões, e fornecimento de alimentação e gêneros de alimentação, que somam R$ 10,2 milhões

O governo federal divulgou o detalhamento dos gastos em cartões corporativos da Presidência da República durante o governo do presidente Jair Bolsonaro. Foram R$ 27,6 milhões em gastos entre 2019 e 2022

Os dados foram incluídos no último dia 6 no repositório de informações classificadas da Secretaria-Geral da Presidência da República, e identificados nesta semana pela agência de dados públicos Fiquem Sabendo – especializada em pedidos pela Lei de Acesso à Informação (LAI).

O governo também hospedou, nesse link, os gastos com cartões da Presidência desde 2003 – primeiro ano do primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Esses dados já eram públicos, mas não estavam hospedados de forma organizada em site do governo.

O valor inclui o cartão pessoal de Bolsonaro e, também, outros cartões usados por ajudantes de ordens e funcionários da presidência.

Cartões corporativos da presidência na gestão Jair Bolsonaro

Ano Valores gastos

2019 R$ 5.382.478,10

2020 R$ 7.314.318,09

2021 R$ 9.927.562,29

2022 R$ 4.997.298,75

Total do mandato R$ 27.621.657,23

Fonte: Fiquem Sabendo e Secretaria-Geral da Presidência

O material divulgado também permite dividir esses gastos pelo tipo de despesa.

Os maiores gastos nesses cartões, nos últimos quatro anos, foram relacionados a hospedagem e alimentação – sobretudo, em viagens do presidente e de assessores.

Gastos em cartões corporativos da Presidência na gestão Jair Bolsonaro

Tipo de Despesa Soma de VALOR

Hospedagens R$ 13.669.149,08

Fornecimento de alimentação R$ 5.511.790,53

Gêneros de alimentação R$ 4.783.581,22

Apoio administrativo, técnico e operacional R$ 1.538.381,15

Locação de bens móveis e intangíveis R$ 699.775,01

Combustíveis e lubrificantes automotivos R$ 668.824,56

Material de limpeza e higienização R$ 207.975,15

Locação de imóveis R$ 69.097,25

Locação de máquinas e equipamentos R$ 64.058,50

Material de copa e cozinha R$ 50.394,26

Material de acondicionamento e embalagem R$ 49.008,87

Fonte: Fiquem Sabendo e Secretaria-Geral da Presidência

O material divulgado pela Presidência da República também permite verificar o gasto com cartões corporativos a cada ano. O g1 fez a atualização monetária usando o IPCA mensal, divulgado pelo IBGE. (Com informações do g1 e TV Globo — Brasília).

Gastos em cartões corporativos da Presidência, ano a ano

ANO Valor corrente (à época) Valor atual (corrigido pelo IPCA)

2003 (Lula) 5.327.599,63 15.837.386,05

2004 (Lula) 6.541.238,37 18.279.046,08

2005 (Lula) 5.204.035,80 13.562.363,31

2006 (Lula) 4.977.941,73 12.483.980,56

2007 (Lula) 3.857.905,40 9.338.553,69

2008 (Lula) 6.084.616,50 13.854.849,17

2009 (Lula) 5.438.863,41 11.877.323,73

2010 (Lula) 6.556.309,21 13.592.725,94

2011 (Dilma) 4.584.576,00 8.924.401,78

2012 (Dilma) 4.598.570,59 8.499.915,23

2013 (Dilma) 6.022.000,19 10.479.721,09

2014 (Dilma) 9.305.096,62 15.224.203,13

2015 (Dilma) 5.706.943,28 8.563.434,94

2016 (Dilma/Temer) 4.192.262,08 5.786.643,16

2017 (Temer) 4.003.637,84 5.343.938,02

2018 (Temer) 4.866.043,60 6.276.778,42

2019 (Bolsonaro) 5.382.478,10 6.675.933,62

2020 (Bolsonaro) 7.314.318,09 8.739.194,77

2021 (Bolsonaro) 9.927.562,29 10.991.970,98

2022 (Bolsonaro) 4.997.298,75 5.131.168,15

Fonte: Secretaria-Geral da Presidência e Fiquem Sabendo

