Casal sai para fazer entrega e esquece fritadeira elétrica ligada em casa, no Pará

(Foto: Reprodução) – Apesar da ajuda dos bombeiros e da retirada da botija de gás, que evitou uma possível explosão, o casal teve prejuízos consideráveis.

Um incêndio atingiu uma residência na tarde da última quinta-feira (1º), na passagem 3 do bairro Ibiza, em Altamira, sudoeste do Pará. O fogo começou após uma fritadeira elétrica ter sido esquecida ligada por um casal que trabalha com vendas de salgados por delivery.

Gleice e o marido haviam saído para realizar uma entrega de coxinhas quando receberam uma ligação de um familiar informando sobre o incêndio. Vizinhos notaram a fumaça e tentaram conter as chamas com baldes de água até a chegada do Corpo de Bombeiros, que agiu rapidamente para evitar que o fogo se alastrasse para outras casas do residencial.

Apesar da ajuda dos bombeiros e da retirada da botija de gás, que evitou uma possível explosão, o casal teve prejuízos consideráveis. A máquina de lavar roupas foi completamente destruída e as paredes da casa ficaram marcadas pelas chamas.

Alguns móveis e utensílios domésticos também foram danificados.

O casal havia deixado seus antigos empregos para investir no próprio negócio de salgados, que estava começando a ganhar espaço em Altamira. Agora, eles contam com a solidariedade da comunidade para conseguir recomeçar.

Fonte: Souza Mateus Souza – Confirma Notícia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/05/2025/16:00:29

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...