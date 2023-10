Exército está convocando pessoas de até 38 anos, sem concurso, inicial de R$7.315 – Revista Sociedade Militar

(Foto:Reprodução) – As inscrições para o processo seletivo da 8ª Região Militar do Exército estão na reta final, devem ser realizadas de forma presencial e vão apenas até o dia 24 de outubro.

O Processo Seletivo abrange a área dos estados do Pará, Amapá, Maranhão e norte do Tocantins.

Sobre o Processo Seletivo

O Aviso de Convocação destina-se aos médicos em débito com o serviço militar, aos formandos de medicina que estão concluindo o curso, bem como, aos brasileiros que venham a ser diplomados por Instituições de Ensino de país estrangeiro, desde que os diplomas sejam reconhecidos pelo governo brasileiro, para a prestação do Serviço Militar Inicial.

O serviço será em caráter temporário e por tempo determinado de 12 meses, para aplicação de seus conhecimentos técnico-profissionais em atividades militares peculiares à função.

Os convocados selecionados serão incorporados na situação de oficiais médicos temporários (OMT). A incorporação será realizada em 1º de fevereiro de 2024, sob a forma de Estágio de Adaptação e Serviço (EAS), que terá duração de doze meses e será dividido em duas fases:

1ª Fase: destinada a instrução técnico-militar, com duração de 45 dias, sendo realizada de forma centralizada por todos os estagiários, nas guarnições e em Organização Militar designada;

2ª Fase: destinada à aplicação de conhecimentos técnico-profissionais, com duração de 320 dias, sendo realizada nas Organizações Militares (OM) para as quais os estagiários tenham sido designados em definitivo.

Requisitos para inscrição

Ser brasileiro nato;

Ser do sexo masculino;

Ter o limite de 38 anos de idade,

Ter, no mínimo, 1,60m de altura;

Ter concluído ou estar concluindo, em instituição de ensino superior, o curso de medicina reconhecido oficialmente pelo Ministério da Educação,

Possuir, na data da incorporação, no máximo 05 anos de serviço militar,

Não ter sido julgado “incapaz definitivamente” para o serviço ativo das Forças Armadas ou das Forças Auxiliares;

Não ter sido considerado isento do Serviço Militar

Etapas do Processo Seletivo

Seleção Inicial – Inscrição presencial; entrevista; inspeção de saúde preliminar e distribuição entre as Forças.

Seleção Complementar – Inspeção de Saúde Complementar;

Designação.

Inscrições

Os médicos e os estudantes de medicina, no 2º semestre do ano do término do curso, possuidores de Certificado de Alistamento Militar (CAM), Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI) não revalidado ou em débito com o serviço militar, deverão comparecer em uma das Comissões de Seleção Especial, nas datas e horários especificados abaixo para realizarem a inscrição de forma presencial.

Mais informações e edital

Informações de interesse dos candidatos serão divulgadas no endereço eletrônico da 8ª Região Militar, sendo o candidato responsável pelo acompanhamento do processo.

