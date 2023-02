Motoristas querem que o Presidente Lula interfira para não pagar pedágio ao trafegar pela buraqueira da BR-163 no Pará

Perímetro urbano de novo progresso da BR 163 tomado por buracos e lama. (foto arquivo:Jornal Folha do Progresso)

Motorista a partir do dia 13 vai ter que pagar pedágio para trafegar na buraqueira da BR 163 no Pará.

A falta de manutenção eficiente com o intenso tráfego de veículos pesados deixam a rodovia numa enorme buraqueira no trecho da divisa do MT com o PA.(Foto: Jornal Folha do Progresso)

Concessionaria assumiu rodovia e vai cobrar pedágio;

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou a Via Brasil BR-163, concessionária responsável pela gestão das rodovias BR-163 e BR-230 entre Sinop (MT) e Miritituba (PA), a iniciar, às 0h de 13 de fevereiro, a cobrança de pedágio nas praças de pedágio localizadas em Cláudia (MT) e Guarantã do Norte (MT), na divisa com estado do Pará.

*Pronta para cobrar pedágio; motoristas enfrentam dificuldades na rodovia BR 163 no Pará

A autorização para o início da cobrança foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) na última sexta-feira (3/02/23). Com a publicação, a Concessionária tem o prazo de 10 dias para informar todos que trafegam pela rodovia.

Veja abaixo valores do pedágio



A terceira praça no trecho concedido a Via Brasil BR-163, localizada em Trairão (PA) ainda passa pelo processo de auditoria pela ANTT e o início da operação será divulgado com a devida antecedência.

Via tomada por buracos no Pará

Assista ao video mostra trecho da rodovia BR-163 no município de Novo Progresso-PA

Caminhão tomba ao desviar de buraco na BR 163 em Novo Progresso-PA (VIDEO ABAIXO)

Quem passa pela BR-163 no estado do Pará, concedida à iniciativa privada, tem que encarar trechos da rodovia danificadas a caminho dos portos de Miritituba e Santarém no Pará.

Pronta para cobrar pedágio, motoristas enfrentam buracos na rodovia BR 163 no Pará

Deste o início de 2023, os motoristas que pretendem viajar terão dificuldades, mesmo em estrada concedida à iniciativa privada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que está prestes à cobrança de pedágios. A qualidade da pista na rodovia que liga o estado do Mato Grosso aos Portos do Pará não faz jus ainda a cobrança de pedágio, a via contínua causando dor de cabeça aos motoristas.

Motorista relatam para a reportagem do Jornal Folha do Progresso, que a concessionaria Via Brasil-BR-163 responsável pela rodovia BR 163 não está dando conta de”tapar os buracos, o serviço que esta sendo executado é de péssima qualidade, tapa em um dia, no outro abre. “O Presidente Lula tem que interferir nesta buraqueira, estão roubando nosso dinheiro, não devemos pagar por este descaso”, disse o motorista parado em posto de combustível em Novo Progresso-PA.

“Já tivemos amigos motoristas que tombaram o caminhão e perderam tudo, por tentar desviar dos buracos da pista, até quando irá isso, daí daqui a uns dias já começam a cobrar o pedágio que não se torna barato para um nove eixos” desabafou o motorista de caminhão.

Por:Jornal Folha do Progresso em 07/02/2023/17/01/2023/18:24:16

