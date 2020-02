Casos de corrupção podem ser denunciados online, pelo novo serviço da Polícia Civil

Basta preencher um formulário digital e relatar a denúncia – (Foto:Reprodução / Polícia Civil)

Já está disponível o novo serviço de combate à corrupção oferecido pela Polícia Civil do Pará. Por meio do site do órgão, o cidadão agora pode realizar uma denúncia. Basta preencher um formulário digital e relatar a denúncia. Também é possível anexar arquivos de vídeos, fotos ou documento escrito. O serviço funcionará ininterruptamente, todos os dias, durante 24 horas.

O titular da Diretoria Estadual de Combate à Corrupção (DECOR), delegado Herbert Renan Souza, explica que o novo serviço acompanha a tendência da comunicação atual na qual as pessoas estão se comunicando, cada vez mais, por meio das plataformas digitais. “As fotos e vídeos enviadas pelo denunciante podem ser feitas do próprio celular”, explica Souza.

De acordo com o delegado, por saber que a corrupção é um grande mal na sociedade, a ferramenta foi criada para sensibilizar as pessoas que estão indignadas com a corrupção a denunciarem. Por meio do serviço, a denúncia será repassada para a PC via site, para que posteriormente a instituição venha tomar as devidas providências.

Por:João Paulo Jussara

