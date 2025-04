Homem é encontrado morto com requinte de crueldade na zona rural de Castelo dos sonhos

(Fotos: Divulgação/ PC) – Um homem foi assassinado com arma branca (facão) em requinte de crueldade na área rural do distrito de Castelo dos Sonhos, município de Altamira, no Pará.

O corpo da vítima foi encontrado lesões provocadas por instrumento perfurocortante (arma branca), distribuídas por várias regiões do corpo e do rosto, caracterizando, em tese, sinais de violência extrema.

Conforme informações da Polícia Civil de Castelo dos Sonhos, a ocorrência foi atendida por volta da 17h00min, desta quinta-feira, 17 de abril de 2025. Em diligencia as policias Militar e Civil se deslocaram até vicinal Mineiro, na localidade conhecida como antiga pista do Ranufo, nas proximidades da fazenda do Claudir (Assentamento Brasília), aproximadamente 90 quilômetros do distrito onde foi encontrado o corpo de Arnaldo Leone de Lima, de 53 anos, natural da cidade de Arenápolis (MT). Conforme relatos da polícia, para o Jornal Folha do Progresso , a vítima apresentava diversas lesões provocadas por instrumento perfurocortante (arma branca), distribuídas por várias regiões do corpo e do rosto, caracterizando, em tese, sinais de violência extrema. No local um facão foi encontrado com sangue, possivelmente usado para o crime. A polícia iniciou as investigações e faz diligências intuito de apurar as motivações do crime, eventuais testemunhas e identificar os possíveis autores do delito. Arnaldo trabalhava com garimpo na região.

Polícias civil e militar compareceram no local.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/04/2025/06:44:40

