Documento da PF vaza e grileiros descobrem onde haverá operações policiais

Área desmatada no Pará: grileiros tiveram acesso a cronograma da operação da Polícia Federal (Foto: TARSO SARRAF/AFP)

Um documento do Serviço de Repressão a Crimes contra Comunidades Indígenas da Polícia Federal (PF) vazou para grileiros que atuam em sete florestas nacionais e territórios indígenas no Sudoeste do Pará. Além da corporação, a operação também reúne agentes da Força Nacional de Segurança e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais ( Ibama ).

Procurada pelo GLOBO, a PF afirmou que “não confirma o conteúdo do documento citado”, mas que “há sim uma ação na região que será divulgada oficialmente em nossa página de notícias, no momento oportuno”.

Segundo o informe, as investidas ocorrerão em um raio de 200 quilômetros ao redor da estrada BR-163 , via utilizada para escoamento de commodities produzidas no Mato Grosso e marcada por uma alta incidência de desmatamento e queimadas ao seu redor.

Áudios obtidos pelo GLOBO mostram que grileiros trocaram mensagens por WahtsApp sobre a operação desde o fim de semana. Em um deles, uma mulher diz: “Gente, se cuida que vai ter uma operação muito grande em Novo Progresso (PA) sobre garimpo, né? E vocês já viram o que aconteceu em Jacaeranga (PA), Itaituba (PA), então estou avisando que 50 caminhonetes chegou (sic) agora há pouco com a Força Nacional, Ibama e tudo. E dez helicópteros deles. Gente, por favor avisem quem puder avisar (…) Nós somos garimpeiros e nós temos que cuidar dos nossos equipamentos”.

Você viu?

Em outro áudio, um homem afirma que passou a lista dos locais de operação da PF: “Tá na hora de passar sebo no corpo e ficar liso, viu? Pra esse bicho não pegar a gente”.

A PF menciona, ainda, que cumprirá uma decisão judicial tomada pelo ministro do STF Luís Roberto Barroso sobre a intensificação da proteção a terras indígenas contra a Covid-19. No documento, a PF afirma que a Força Nacional de Segurança permanecerá por 90 dias na região da Terra Indígena Munduruku , que tem registrado diversas invasões por grileiros. Uma “intervenção no interior” do território já teria data definida.

De acordo com o cronograma, o primeiro alvo da investida da PF, FNS e Ibama teria sido, entre o último domingo e a segunda-feira, a Floresta Nacional do Amaná. O efetivo encerrará as atividades no dia 10 de junho.

Fonte:Agência O Globo

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...