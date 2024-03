Castelo de Sonhos registra redução dos índices de criminalidade no distrito em 2024

(Foto: Rosivaldo Almeida / Agência Pará) – Desde o dia 1º de janeiro deste ano até o último domingo (17), nenhuma ocorrência de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) e de roubo foram registradas em Castelo de Sonhos, distrito de Altamira. Em relação aos furtos, a redução foi de 68,75%, tendo em vista que, nesse mesmo período em 2024, 10 ocorrências foram registradas, e em 2023, 32. Os dados da Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac), vinculada à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), reforçam a importância dos investimentos do Governo do Estado nas forças de segurança locais.

“Com relação à segurança pública de Castelo dos Sonhos, tivemos melhoras significativas, com a mudança da 7ª Companhia Independente para 46º Batalhão de Polícia Militar de Novo Progresso, ao qual o 114º Posto Policial Destacado de Castelo de Sonhos é subordinado. A construção do novo prédio no distrito busca mais segurança e mais conforto ao policial militar, bem como melhor atendimento à população. O aumento do efetivo de militares no distrito, a renovação e aumento do número de viaturas, a implantação do policiamento da patrulha rural, as operações como a Força Total e Tolerância Zero geraram resultados positivos na redução dos índices de criminalidade”, ressalta o coronel Pedro Coelho, titular do Comando de Policiamento Regional X (CPR X), de Itaituba.

O novo prédio do 114º Posto Policial Destacado está em fase final de construção. O espaço contará com salas administrativas, reserva de armamento, alojamentos (masculino e feminino), banheiros, copa/cozinha, refeitório e garagem. A nova sede vai substituir o antigo imóvel, que não possuía condições de segurança e alojamento para os militares, o qual foi demolido durante as obras. O terreno possui localização estratégica, próximo a escolas, posto de saúde e centro comercial do distrito.

“Nós tínhamos carência de segurança no distrito e hoje, graças a Deus e ao governo do Estado, estamos com uma segurança fortalecida, com Polícia Civil e Polícia Militar atuando aqui com várias viaturas, uma delegacia com boa estrutura e bom funcionamento. Os investimentos em Castelo dos Sonhos estão de parabéns”, conta Valdecir de Paula, morador do distrito.

O superintendente da 15ª Região Integrada de Segurança Pública (Risp) da Regional do Tapajós, o delegado Vicente Gomes, ressalta o reforço da segurança na região. “Nesse início de ano tivemos uma redução significativa nos casos de crimes violentos, comparando com os dois últimos anos. A nossa segurança pública vem melhorando e com a implementação do Posto Policial Destacado da PM em Castelo de Sonhos certamente contribuiu ainda mais para as melhorias na região”, diz.

VIATURAS – Em dezembro de 2023, o Governo do Estado renovou a frota de veículos da Polícia Militar em Itaituba com quase 60 novas viaturas. Além de Itaituba, os municípios de Placas, Trairão, Aveiro, Jacareacanga, Novo Progresso, Rurópolis e Altamira (distrito de Castelo dos Sonhos) foram contemplados com novas viaturas.

Fonte: Ascom Agencia Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/03/2024/07:16:46

