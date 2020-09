Caxias vence Tubarão e vira líder isolado do grupo 8 da Série D

Pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, o Caxias entrou em campo neste domingo diante do Tubarão, no estádio Centenário, e venceu a equipe de Santa Catarina por 2 a 1.

O resultado deixa o time grená em primeiro no grupo A8, único com duas vitórias no início da competição.

A estrela do menino Giovane Gomez brilhou na tarde deste domingo. Em sua primeira partida no profissional, o atacante precisou de 15 minutos para abrir o placar. Diogo Oliveira e Bruninho trocaram passes e Giovane completou, de carrinho, para o gol.

Após o intervalo, mais uma vez, Giovane precisou de apenas 15 minutos para chamar a responsabilidade e garantir a vitória do time gaúcho. Dessa vez, o atacante aproveitou a bola parada e subiu no terceiro andar para anotar o segundo tento. O Tubarão até diminuiu com Alex Nemetz, aos 30, após pênalti assinalado, mas não foi o suficiente para evitar a derrota.

O Caxias volta a jogar e defende a liderança do grupo na quinta-feira, às 15h, contra o Pelotas. Já o Tubarão vai ao interior de São Paulo enfrentar o Novorizontino, às 19h30, na quarta-feira.

O ABC de Natal recebeu o Jacyobá neste domingo, no Frasqueirão, e atropelou os visitantes. Jogando fácil, os alvinegros anotaram sete gols – duas vezes Lelê, Jailson, Berguinho, Pedro Costa, João Paulo e Fabrício Bigode foram os responsáveis pela goleada. A equipe potiguar soma quatro pontos no grupo 4 e volta a campo na quinta, quando visita o Vitória da Conquista.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Luiz Erbes/S.E.R. Caxias)

