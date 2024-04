São Paulo vence na Libertadores fora de casa na estreia de Zubeldía

O São Paulo venceu o Barcelona de Guayaquil por 2 a 0 nesta quinta-feira, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, no Equador, pela terceira rodada do Grupo B da Copa Libertadores, em partida que marcou a estreia do argentino Luis Zubeldía como técnico tricolor. Os gols foram marcados por Calleri e Alisson.

Com o resultado, o São Paulo foi a seis pontos no Grupo B do torneio continental, se mantendo na vice-liderança, atrás apenas do Talleres, com sete tentos e que venceu o Cobresal nesta quinta-feira, fora de casa, por 2 a 0.

O Tricolor volta a entrar em campo pela Libertadores somente no dia 8 de maio, contra o Cobresal, no Chile. Antes disso, a equipe comandada por Luis Zubeldía volta o foco para o Campeonato Brasileiro, competição na qual terá pela frente o clássico contra o Palmeiras, na próxima segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Morumbis.

O São Paulo precisou de apenas 16 minutos para abrir o placar. André Silva recebeu ainda no campo de defesa e dominou já girando sobre a marcação e fazendo um ótimo lançamento para Ferreirinha, que cruzou na medida para Calleri cabecear no segundo pau, sem chances para o goleiro do Barcelona de Guayaquil.

Um pouco depois, aos 23, foi André Silva quem teve a oportunidade de ampliar. O atacante recebeu de Luciano dentro da área e bateu cruzado, buscando o ângulo, mas tirou tinta do travessão. Chance perigosíssima do São Paulo.

Somente na reta final do primeiro tempo que o Barcelona de Guayaquil conseguiu reagir e ameaçar a meta defendida por Rafael. Primeiro aos 39, quando Gaigor recuperou a bola já no campo de ataque, foi conduzindo e decidiu arriscar de fora da área, mas bateu no meio do gol. Mais tarde foi a vez de Alisson errar o passe na saída de bola, entregando de bandeja para Oyola, que também optou por experimentar de longa distância, mandando por cima do travessão.

O São Paulo teve a chance de ampliar o placar logo no primeiro minuto do segundo tempo, quando Ferreirinha deu passe em profundidade para Luciano, que cruzou rasteiro para Calleri completar no segundo pau, de carrinho, mas o atacante argentino não chegou a tempo para estufar as redes.

Minutos depois, porém, foi a vez de o Barcelona ter as suas melhores chances no jogo, ambas com o Rojas. Na primeira o atacante recebeu pela esquerda e bateu cruzado, de primeira, no cantinho, exigindo grande defesa de Rafael. Na sequência, ele voltou a ser acionado, finalizando mais uma vez dentro da área e obrigando o goleiro são-paulino a protagonizar outra excelente intervenção.

Em vantagem, o Tricolor passou a explorar os contra-ataques. Ferreirinha teve a oportunidade de marcar o segundo ao receber com liberdade pela esquerda e driblar o primeiro marcador, já invadindo a área, mas viu o segundo adversário travar a bola justamente quando ele tinha a opção de finalizar ou deixar André Silva na cara do gol.

Mas, de tanto insistir, o São Paulo acabou ampliando o placar aos 19 minutos. Após cobrança de escanteio, o goleiro do Barcelona de Guayaquil afastou o perigo com um soco, mas a bola sobrou nos pés de Alisson, que dominou e bateu firme para deixar sua equipe ainda mais confortável no jogo.

Pouco depois André Silva ainda teve a oportunidade de fazer o terceiro gol do São Paulo ao finalizar por cima do goleiro rival, mas o atacante não pegou em cheio na bola, dando tempo de os defensores aparecerem no meio do caminho para evitar uma vantagem ainda mais elástica dos visitantes.

Na reta final, já com a vitória praticamente assegurada, Luis Zubeldía preferiu “fechar a casinha”, tirando Luciano e André Silva para a entrada de Diego Costa e Galoppo, respectivamente. Com uma maior proteção defensiva, coube ao São Paulo apenas administrar a vantagem nos últimos minutos para voltar para casa com os três preciosos pontos na bagagem.

Fonte: Gazeta Esportiva e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/04/2024/07:48:43

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

