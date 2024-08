CBF define data de sorteio das quartas de final

CBF vai definir o chaveamento até a grande final, prevista para outubro. | Foto: Thais Magalhães / CBF

Fase de quartas de final tem data definido para o sorteio dos confrontos.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), irá definir o chaveamento da Copa do Brasil, que irá apontar o campeão da temporada 2024.

O sorteio que irá definir os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil acontece nesta terça-feira (20), a partir das 15h (de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Atlético-MG, Athletico-PR, Bahia, Corinthians, Flamengo, Juventude, São Paulo e Vasco são os times no páreo pelo troféu do torneio mata-mata.

As oito equipes serão colocadas em um único pote e divididas em quatro jogos. Não há restrição de duelos, portanto, nas quartas de final.

O sorteio também definirá o chaveamento até a decisão da Copa do Brasil. Dos times sobreviventes, o Bahia é o único que ainda não venceu um título da competição.

Os jogos das quartas de final estão previstos para a semana do dia 27 de agosto (ida). Os duelos de volta, por outro lado, devem ocorrer na semana do dia 11 de setembro.

O evento também irá definir a ordem dos mandos de campo das quartas de final. A CBF TV (Youtube) transmite o sorteio ao vivo.

As equipes que avançaram às quartas de final receberam R$ 4,515 milhões. Veja abaixo os valores das próximas fases:

Semifinais (4 clubes) – R$ 9,45 milhões

Final (Vice-campeão) – R$ 31,5 milhões

Final (Campeão) – R$ 73,5 milhões

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/08/2024/08:09:25

