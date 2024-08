Botafogo é denunciado por cantos racistas na Libertadores

Botafogo pode ser penalizado pela Conmebol por conta de alguns torcedores |Foto: Reprodução / Facebook

Atos racistas na partida contra o Palmeiras pela Libertadores podem resultar em punição ao time carioca.

O Botafogo fez o seu papel e venceu o Palmeiras pela Libertadores, mas a atitude de alguns torcedores poderá prejudicar o time carioca no futuro bem próximo.

O Botafogo foi denunciado pela unidade disciplinar da Conmebol por conta dos atos racistas de um torcedor alvinegro na partida contra o Palmeiras, no Nilton Santos (RJ), em jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

O racismo praticado pelo torcedor do Botafogo foi flagrado pelo jornalista Tossiro Neto. O botafoguense aparece nas imagens apontando para um palmeirense e imitando um macaco.

No documento, consta também uma denúncia feita pelo Palmeiras. O manifesto é assinado por Henry Mendes, oficial de segurança do clube paulista.

A punição prevê uma multa de US$ 100 mil (cerca de R$ 542 mil). O Botafogo tem até esta sexta-feira (23) para enviar sua defesa.

O Alvinegro, em nota oficial, já havia informado punições severas ao torcedor. O clube alega ter identificado e excluído o homem de seu quadro social e dos jogos no Nilton Santos. Ele era funcionário da prefeitura de Maricá (RJ) e foi demitido após o episódio.

Veja a denúncia feita pelo segurança do Palmeiras:

“Ao chegarmos à cidade de São Paulo, fomos surpreendidos pela circulação de um vídeo onde um torcedor do Botafogo foi flagrado cometendo atos de racismo contra nossos torcedores. Isso é absolutamente inaceitável. Estamos profundamente decepcionados com a conduta desse torcedor, que temos certeza não representa a maioria dos botafoguenses. Contudo, gostaríamos que o caso fosse levado à direção da CONMEBOL. Estamos cansados desses atos que tanto prejudicam e entristecem o futebol mundial. Aguardamos providências.”

