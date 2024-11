CBF divulga calendário do futebol brasileiro de 2025

Foto: Reprodução | Com a alteração, a abertura do Campeonato Brasileiro será no dia 29 de março e o encerramento ficou estipulado para o dia.

Restando algumas rodadas para o final do Campeonato Brasileiro, a CBF já divulgou o calendário para a temporada de 2025. Nesta terça-feira (12/11), a entidade confirmou que irá antecipar o início do Brasileirão da próxima temporada, que terá início início no mês de março e terá 10 meses de duração.

Com a alteração, a abertura do Campeonato Brasileiro será no dia 29 de março, o encerramento ficou estipulado para o dia 21 de dezembro. O planejamento da CBF leva em conta o Mundial de Clubes da Fifa, que terá novo formato a partir do ano que vem, além das Datas Fifa, que paralisam a competição nacional.

Por conta dessa mudança, os campeonatos estaduais também sofrerão mudanças em seus calendários. Agora, os torneios estaduais devem começar no dia 26 de janeiro e as decisões devem ocorrer no dia 26 de março.

A CBF ainda estabeleceu que equipes que tiverem jogadores convocados terão respeitado um intervalo mínimo de 48 horas para competir no Brasileirão.

A Copa do Brasil também passará por mudanças. A partir da próxima temporada, as semifinais da competição também serão disputadas aos finais de semana. Desde 2023, as finais passaram a ser realizadas aos domingos.

Veja o calendário de 2025:

Campeonatos Estaduais: 12/01 a 26/03 (16 datas)

Pré-Temporada de 2025: 08/01 a 21/01

Supercopa do Brasil: 02/02 (01 data)

Copa do Brasil: 19/02 a 09/11 (14 datas)

Série A: 29/03 a 21/12 (38 datas)

Série B: 05/04 a 22/11 (38 datas)

Série C: 13/4 a 26/10 (27 datas)

Série D: 13/04 a 28/09 (24 datas)

Recesso 2025/26 (Série A): 22/12/2025 (15 datas)

Competições sul-americanas:

Libertadores: 05/02 a 29/11 (19 datas)

Sul-Americana: 05/03 a 22/11 (15 datas)

Recopa: 19/02 e 26/02 (02 datas)

Mundial de Clubes da Fifa:

15/06 a 13/07

