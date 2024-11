Faccionado que roubou R$ 100 mil em comércio de Moraes Almeida é preso em Roraima

(Foto: Divulgação) -PCPA realiza ação conjunta e prende faccionado que roubou R$ 100 mil em comércio de Moraes Almeida, município de Itaituba

O suspeito estava foragido desde maio de 2024. Além dele, o comparsa também teria sido preso em junho deste ano

Na manhã desta terça-feira, 12, a Polícia Civil do Pará executou uma ação conjunta com a Polícia Civil de Roraima e capturou um homem que estava foragido após cometer um roubo no valor de R$100 mil no Distrito de Moraes de Almeida, em Itaituba. O suspeito possuía envolvimento com facção criminosa e foi detido na cidade de Boa Vista, em Roraima.

Segundo o inquérito policial, o investigado teria deixado o Pará, após roubar, acompanhado de um comparsa, um comércio de metais preciosos que ficava localizada no distrito itaitubense. O crime ocorreu no dia 17 de maio deste ano, e resultou em um prejuízo de R$ 100 mil para a empresa vítima.

Desde então, o suspeito se encontrava foragido. No entanto, ele foi localizado e preso após o compartilhamento de informações entre a PCPA e PCRR.

“As equipes de Moraes de Almeida e Castelo dos Sonhos conseguiram levantar informações sobre o paradeiro do alvo e, assim, contatar as equipes da Polícia Civil de Roraima que, com o apoio da GATE, cumpriram o mandado de prisão que tinha sido expedido contra o suspeito”, detalhou Walter Resende, delegado-geral da Polícia Civil do Pará.

O segundo envolvido no crime já havia sido detido. Ele foi capturado em Manaus, no Amazonas, no final do mês de junho. A ação policial foi executada pelos agentes de Castelo dos Sonhos e Moraes de Almeida, que eram responsáveis pelo caso e representaram a PCPA durante mais essa ação conjunta.

“Neste dia, com apoio de policiais civis da Delegacia de Castelo dos Sonhos e de policiais civis e militares do Estado de Roraima, conseguimos prender o último envolvido no crime. Esta ação resultou de um intenso trabalho de inteligência e de uma parceria interestadual, onde foi cumprido a ordem judicial em Boa Vista”, enfatizou João Milhomem, diretor da Delegacia de Moraes Almeida.

Fonte: Jornal Folha do Progresso com Ascom/PC e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/11/2024/06:41:43

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...