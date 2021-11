Começa 20ª edição dos Jogos Abertos de Peixoto de Azevedo com mais de 500 atletas

A abertura da 20ª edição dos Jogos Abertos de Peixoto de Azevedo (Japaz) será hoje, a partir das 19h, na Vila Olímpica, com 12 modalidades e participação de cerca de 500 atletas, divididos em 13 equipes. As competições seguem até o dia 4 de dezembro e haverá premiação de R$ 10 mil, além de troféus e medalhas.

Ao Só Notícias, o coordenador de Esportes, Lenilton Mardine Neto, ressaltou que este é um dos maiores eventos esportivos da região Norte, e além de Peixoto contará com atletas de Guarantã do Norte, Matupá, Colíder, Terra Nova do Norte, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Cuiabá, distrito de União do Norte, e até de São Paulo.

Entre as modalidades disputadas estão futsal adulto e mirim (feminino e masculino), handebol, voleibol, e basquete. Já as individuais são vôlei de praia, atletismo, truco pôquer, sinuca, tênis de mesa, xadrez e futevôlei.

“É um evento realmente que é sucesso no município, na região. Domingo vai ser muito agitado, com jogos pela manhã, à tarde, em quadra, envolvida com as individuais. É um evento muito legal, com a participação grande dos esportistas, e o público vem em grande número aos locais”, destacou.

O JAPAZ é organizado pela secretaria municipal de Esporte e Lazer, com apoio da prefeitura, câmara de vereadores, e secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer.

Fonte:Só Notícias/Luan Cordeiro (foto: assessoria)

26/11/2021 15:28

