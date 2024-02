Ceará coloca 100 policiais nas buscas por fugitivos de presídio federal em Mossoró

Ministério da Justiça ofereceu R$ 15 mil por informações sobre os dois fugitivos do Presídio Federal de Mossoró.- (Foto: Reprodução)

A dupla pode estar na divisa do Ceará com o Rio Grande do Norte, segundo o titular da SSPDS-CE, Samuel Elânio.

Os dois fugitivos do Presídio Federal de Mossoró podem estar na divisa do Rio Grande do Norte com o Ceará, afirmou o secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), Samuel Elânio, durante o Encontro de Secretários da Segurança Pública do Nordeste, ocorrido em Fortaleza, nesta quarta-feira (28). Em razão disso, o Estado do Ceará dispõe de cerca de 100 policiais nas buscas pela dupla.

A princípio, a informação que a gente tem é que eles estariam exatamente na divisa. Em alguns momentos, podem ter entrado (no Ceará), mas não tem esse dado exato. Mas, se por ventura, eles entrarem no Ceará, todo efetivo policial que for empregado está apto a realizar as prisões. Estamos com uma média de 100 policias atuando nesse combate e resgate desses presos. A maioria militares e o efetivo da Ciopaer (Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas).” SAMUEL ELÂNIO Titular da SSPDS-CE

Elânio acrescentou que “a Inteligência da própria Secretaria, da Polícia Civil e da Polícia Militar estão atuando, bem como o Batalhão Especializado de Polícia do Interior (BEPI) está atuando no Estado do Rio Grande do Norte, juntamente com a Polícia Federal (PF) e as Forças de Segurança Pública do Rio Grande do Norte”.

O Secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Norte, coronel Francisco Araújo, que também esteve presente no Encontro, afirmou que, assim que tomou conhecimento da fuga, pediu ajuda dos das secretarias do Ceará e da Paraíba para fecharem as divisas com o Rio Grande do Norte.

“Toda a investigação do fato está a cargo da Polícia Federal. Houve a perícia do local da fuga, a estrutura das celas, e tudo o que há de tecnologia está disponibilizado para a investigação, com a devida autorização judicial. Os policiais estão abnegados, trabalhando com sangue, suor, fome, porque passam o dia no mato. São pessoas devidamente qualificadas e treinadas”, destacou o coronel Araújo.

Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça fugiram do Presídio Federal de Mossoró há 14 dias (ou duas semanas), na madrugada de 14 de fevereiro deste ano. Essa foi a primeira fuga da história do Sistema Penitenciário Federal de Segurança Máxima brasileiro. A dupla é proveniente do Estado do Acre e, segundo a Polícia, é ligada a uma facção criminosa de origem carioca.

‘CERCAMENTO’ DA REGIÃO NORDESTE

Estiveram presentes no Encontro de Secretários da Segurança Pública do Nordeste, no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) de Fortaleza, os secretários do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Bahia e Sergipe.

O titular da SSPDS-CE, Samuel Elânio, afirmou que o Encontro foi marcado “para tratar de estratégias, no que pertine aos estados do Nordeste nas divisas, em trocar informações e dados, sempre pensando nesse trabalho integrado das Forças de Segurança do Estado do Ceará e dos estados do Nordeste”.

A cooperação tem como foco “o combate aos grupos criminosos, mas toda espécie de crime que venham a passar de um Estado para outro, a ideia é que essa integração e essa troca de informações venham a ajudar nesse combate à criminalidade, seja um assalto, furtos, homicídios, pessoas procuradas”, segundo Elânio.

Um dos objetivos dos estados é criar o “cercamento do Nordeste”, com um sistema de videomonitoramento integrado que seja instalado em todo o território nordestino. Já há um acordo de cooperação entre o Ceará, o Rio Grande do Norte e a Paraíba para isso. “Isso é um grande salto. Um dos temas dessa reunião é permitir que os outros estados também tenham acesso a esse trabalho, para que a gente possar fazer o ‘cercamento’ de todo o Nordeste”, apontou o secretário da Segurança Pública da Paraíba, Jean Nunes.

Fonte: Diário do Nordeste e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/02/2024/09:20:31

