Ceará perde pênalti, é derrotado pelo Avaí e está rebaixado à Série B

Pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, o ameaçado Ceará visitou o rebaixado Avaí na noite desta quarta-feira, na Ressacada, em Florianópolis (SC), e perdeu por 2 a 0. Natanael e Matheus Sarará foram os autores dos gols do jogo.

Assim, o Vozão se torna a terceira equipe matematicamente rebaixada à Série B. Sem vencer há 11 rodadas, o time nordestino amarga a quinta derrota consecutiva, permanece com 34 pontos, na 18ª colocação, e, com apenas uma rodada restante, não alcança mais o Cuiabá – primeira equipe fora do Z4 -, que soma 38 e ainda joga na rodada.

Por outro lado, o Leão da Ilha, que teve o rebaixamento confirmado na rodada passada, no empate em 1 a 1 com o Santos, apenas cumpre tabela na competição. Dessa forma, o clube catarinense volta a vencer após nove jogos e chega aos 32 pontos, na 19ª posição.

No encerramento da competição, portanto, o Ceará faz encontro de rebaixados contra o lanterna Juventude, às 16 horas (de Brasília) de domingo, na Arena Castelão. Na tarde anterior, o Avaí visita o Flamengo, no Maracanã, também a partir das 16 horas.

Precisando vencer para ainda sonhar com a permanência na elite do futebol nacional, o Ceará se atirou ao ataque e levou perigo logo aos cinco minutos de jogo. Após cruzamento rasteiro, Mendoza apareceu na área com o gol aberto, mas não conseguiu fazer a finalização.

A resposta do Avaí veio em dois chutes de fora da área. Primeiro, aos 10, Lucas Ventura arriscou de muito longe e assustou o goleiro João Ricardo, mas a bola foi para fora. Três minutos depois, foi a vez de Eduardo chutar de fora, mas também errou o alvo.

Aos 37, Mendoza perdeu outra grande chance para o Vozão. Jô ajeitou para o colombiano, que dentro da área, sozinho, chutou para fora. Quatro minutos depois, o camisa 10 alvinegro recebeu outa vez, desta vez de Vina, mas chutou fraco, em cima da marcação.

Ainda antes do fim do primeiro tempo, o Ceará até conseguiu balançar as redes aos 41 minutos, com o zagueiro Luiz Otávio, que aproveitou sobra da bola na área. No entanto, a arbitragem assinalou impedimento de Mendoza, que participou do lance, e anulou o tento visitante.

Na volta do intervalo, o Vozão foi castigado aos quatro minutos da etapa final. O lateral esquerdo Natanael fez a jogada, cortou para o meio e, de direita, acertou um belo chute, vencendo João Ricardo e abrindo o marcador na Ressacada.

Dez minutos mais tarde, Luiz Otávio ia ficando com a sobra na área, após cobrança de escanteio, mas sofreu chute de Marcinho. O VAR então acionou o árbitro, que foi checar o lance no monitor, confirmando a penalidade para o Ceará. Mendoza foi para a cobrança, aos 18 minutos, mas parou em Vladimir. Na sobra, teve calma para dominar e bater de novo, mas o goleiro do Avaí fez outro milagre e impediu o gol cearense.

Por fim, quando o Ceará tentava um gás final para buscar pelo menos o empate, o Avaí balançou as redes mais uma vez e sacramentou a vitória em casa. Na cobrança de falta de Natanael, Mateus Sarará subiu mais alto e, de cabeça, fez o segundo do Leão.

(Com informações do Gazeta Esportiva foto: assessoria).

10/11/2022

