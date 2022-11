Atlético empata e Cuiabá precisa apenas de 1 ponto em dois jogos para ficar na Série A

O Atlético Goianense empatou, há pouco, em 1 a 1 com o Athletico-Paranaense e segue na zona de rebaixamento com 37 pontos.

O resultado é muito bom para o Cuiabá que tem 38 e os dois estão na luta para não cair para Série B. O Cuiabá ainda tem dois jogos mas, nesta quinta-feira, se ao menos empatar com o Atlético Mineiro vai a 39 e fica na Série A (com a marca histórica do terceiro ano) e não seria mais alcançado pelo time goiano.

O Cuiabá vem de bom resultado contra o campeão Palmeiras. Após sair na frente levou empate e somou um ponto. No jogo anterior venceu o Botafogo.

O Atlético Goianense vai se despedir no domingo enfrentando o America MG e tem que ganhar, além de torcer para o Cuiabá perder e ainda tirar diferença de 9 gols no saldo que o time mato-grossense tem vantagem. O Cuiabá faz a última partida em casa, domingo, contra o Coritiba.

Ceará, com 34 pontos, Avaí, 32 e Juventude com 22 pontos são os três rebaixados.

