Palmeiras goleia Independiente del Valle e amplia vantagem na Libertadores

Com uma atuação convincente, o Palmeiras ampliou a vantagem na liderança do Grupo A da Copa Libertadores na noite desta terça-feira.

Em seu primeiro jogo no Allianz Parque pelo torneio, com dois gols marcados pelo inspirado Rony, o time alviverde bateu o Independiente del Valle por 5 a 0.

Com seis pontos em duas rodadas, o Palmeiras lidera o Grupo A. Já o Independiente del Valle, com um ponto, figura no terceiro lugar da chave. Defensa y Justicia e Universitario ainda duelam às 19 horas (de Brasília) desta quarta-feira, no Estádio Norberto Tomaghello.

Às 21h30 da próxima terça, pela terceira rodada da Copa Libertadores, o Palmeiras revê o Defensa y Justicia, na Argentina. Antes, pela nona rodada do Campeonato Paulista, o time alviverde encara a Inter de Limeira às 22 horas desta quinta, no Allianz Parque.

O Jogo – Após um começo de partida equilibrado, o Palmeiras saiu na frente aos 10 minutos do primeiro tempo. Em saída errada do Independiente del Valle, Raphael Veiga recuperou a bola pela direita e passou para Rony. Pellerano não conseguiu cortar e o atacante fuzilou o goleiro Ramirez.

Em vantagem no marcador, o time alviverde cresceu na partida e conseguiu ampliar a vantagem aos 19 minutos da etapa inicial. Patrick de Paula recebeu de Rony pela direita e tocou para Luiz Adriano. Pacho falhou e a bola sobrou para o centroavante definir com precisão.

Armado com três zagueiros, o Palmeiras defendia em cinco, já que os dois laterais recuavam para compor a linha, protegendo Weverton de forma bem-sucedida. Ainda assim, nos acréscimos, Victor Luis recebeu de Luiz Adriano em jogada de contra-ataque pela esquerda e bateu para defesa de Ramirez.

No começo do segundo tempo, Weverton fez boas defesas em chute da entrada da área de Faravelli e em cobrança de falta de Murillo. Aos 19 minutos, porém, Patrick de Paula aproveitou passe curto para Pacho e roubou a bola. O volante avançou e chutou para defesa de Ramirez, mas conferiu no rebote.

Após Faravelli tentar jogada individual pelo meio, Montenegro sobrou livre e bateu para grande defesa de Weverton. Aos 28 minutos, em jogada de contra-ataque, Victor Luis recebeu de Zé Rafael pela esquerda e cruzou na medida para Rony completar com sucesso na primeira trave.

O Palmeiras marcou o quinto aos 35 do segundo tempo, quando Wesley cobrou escanteio da direita e Danilo Barbosa completou de cabeça. Pouco depois, Willian e Wesley tiveram a chance de ampliar, mas foram egoístas e, livres diante de Ramirez, acabaram desperdiçando. Nos acréscimos, de falta, Mera exigiu grande defesa de Weverton.

Por:Gazeta Esportiva (foto: César Greco/assessoria)

