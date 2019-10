Celpa faz troca de postes as margens da rodovia Br 163 para melhorar fornecimento em Novo Progresso

A empresa responsável pelo fornecimento de energia em Novo Progresso, retirou, nessa terça-feira (15), e colocou outra melhor posicionado as margens da rodovia BR 163 no perímetro urbano de Novo Progresso.(Foto:Jornal Folha do Progresso)

O poste estava com problemas na instalação e mal posicionado, uma equipe se movimentou e trocou o poste nesta terça-feira (15). Segundo a Celpa as sequência de quedas na rede de energia acontece por defeitos na linha de distribuição.

As redes de distribuição de energia na região são aéreas e estão expostas as chuvas, ventos e raios, além de agentes externos como vegetação. Por isso, é necessário ser tratado com uma atenção especial pela Celpa. Estes serviços de manutenção vai reforçar a qualidade do serviço de fornecimento energia que chega à Novo Progresso, uma equipe especializada esta na cidade trabalhando para melhorias no fornecimento,informou.

No cronograma consta uma série de serviços considerados essenciais e que foram apontados a partir de um levantamento feito na linha de transmissão. Entre eles, retirada de vegetação, que colocam em risco a rede elétrica e a substituição de postes.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

