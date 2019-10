Índios Xikrin protestam enfrente ao fórum de Parauapebas, sudeste do Pará

(Foto:Reprodução) – Eles relatam que o deslocamento para realizar atendimento de saúde no município está prejudicando os índios mais doentes. A Casa de Saúde Indígena da região está em reforma.

Cerca de 300 índios da etnia Xikrin do Cateté realizaram um protesto nesta quarta-feira (16) em frente ao fórum de Parauapebas, no sudeste do Pará. Eles relataram que o deslocamento para realizar atendimento de saúde no município está prejudicando os índios mais doentes. A Casa de Saúde Indígena da região está em reforma.

Este foi o segundo protesto dos Xikrin no município. Na terça-feira (15), eles ocuparam a Prefeitura de Parauapebas cobrando providências sobre o caso.

Em nota, a Vale informou que está prestando apoio aos indígenas que precisam de atendimento e que há alguns anos tem declarado para as associações indígenas que tem interesse em realizar a manutenção predial da Casa da Saúde Indígena, mas eles não querem deixar o local.

Ainda segundo a mineradora, ficou agendada para a segunda-feira (21) uma audiência no fórum da cidade de Parauapebas com os representantes da Vale, índios e ICMBIO.

